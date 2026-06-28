Українцям виплатять до 3000 грн: коли будуть гроші

Люди, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в останні дні червня 2026 року отримають грошову допомогу від держави. Йдеться про так звані виплати на проживання. Сума нарахувань коливається від 2 000 до 3 000 гривень.

Про це йдеться у постанові Кабміну України №709, передає Новини.LIVE.

Коли ВПО нараховують виплати

Гроші надходять двома періодами:

до 15 числа;

до 28 числа щомісяця.

Та оскільки у червні 28 число — це неділя, гроші можуть нарахувати раніше або пізніше. Усе залежатиме від того, на скільки оперативно банківські системи або казначейство опрацюють транзакції.

Як виплачують допомогу ВПО

У 2026 році найвразливішим категоріям ВПО фінансову підтримку надаватимуть до 30 місяців від моменту її оформлення. Суми залишилися на рівні 2025 року. Так, по 2000 гривень платять дорослим українцям, а по 3000 гривень — сім'ям ВПО з дітьми та з особами з інвалідністю.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям у низці областей доступні нові виплати. Розмір допомоги становить 1 800–2 050 гривень протягом шести місяців.Підтримку надають благодійні організації на базові потреби.

Також Новини.LIVE пояснювали, хто з родин отримає по 4 600 гривень у 2026 році. Щоб допомогу нарахували, українцям потрібно заповнити онлайн-реєстраційну форму до 7 липня.