Украънцям дадуть грошей на книги

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні всім повнолітнім громадянам буде виділено по 900 гривень на книги. Сертифікати будуть завантажені у "Дію".

Про це говориться у відповідному указі, який підписав Президент України Володимир Зеленський.

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Українцям дадуть грошей на книги

Зеленський підписав закон про виділення повнолітнім українцям 900 гривень на купівлю книг.

Також ця можливість доступна батькам після народження дитини, але з моменту припинення військового стану.

Раніше ми повідомляли, що українців запрошують на роботу пакувальниками книжок на склад у Польщі, є можливість сидячої роботи. Роботодавець обіцяє безкоштовно надати комфортабельне житло та смачний обід, а також зарплату від 53 до 75 тисяч гривень.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов показав книги, які придбав на "Книжковому Арсеналі". Однак відвідати фестиваль, який завершився 2 червня, він не зміг.