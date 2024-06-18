Украънцям дадуть грошей на книги

Українцям виділять 900 гривень — на що їх можна витратити
В Україні всім повнолітнім громадянам буде виділено по 900 гривень на книги. Сертифікати будуть завантажені у "Дію".
Про це говориться у відповідному указі, який підписав Президент України Володимир Зеленський.
Українцям дадуть грошей на книги
Зеленський підписав закон про виділення повнолітнім українцям 900 гривень на купівлю книг.
Також ця можливість доступна батькам після народження дитини, але з моменту припинення військового стану.
Раніше ми повідомляли, що українців запрошують на роботу пакувальниками книжок на склад у Польщі, є можливість сидячої роботи. Роботодавець обіцяє безкоштовно надати комфортабельне житло та смачний обід, а також зарплату від 53 до 75 тисяч гривень.
Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов показав книги, які придбав на "Книжковому Арсеналі". Однак відвідати фестиваль, який завершився 2 червня, він не зміг.
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