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Українцям виділять 900 гривень — на що їх можна витратити

18 червня 2024 13:38
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Украънцям дадуть грошей на книги
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні всім повнолітнім громадянам буде виділено по 900 гривень на книги. Сертифікати будуть завантажені у "Дію".

Про це говориться у відповідному указі, який підписав Президент України Володимир Зеленський.

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Закон про виділення грошей на книги. Фото: скриншот

Українцям дадуть грошей на книги

Зеленський підписав закон про виділення повнолітнім українцям 900 гривень на купівлю книг.

Також ця можливість доступна батькам після народження дитини, але з моменту припинення військового стану.

Раніше ми повідомляли, що українців запрошують на роботу пакувальниками книжок на склад у Польщі, є можливість сидячої роботи. Роботодавець обіцяє безкоштовно надати комфортабельне житло та смачний обід, а також зарплату від 53 до 75 тисяч гривень.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов показав книги, які придбав на "Книжковому Арсеналі". Однак відвідати фестиваль, який завершився 2 червня, він не зміг.

Україна
Володимир Зеленський
книги
гроші
війна
воєнний стан

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