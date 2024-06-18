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Украинцам выделят 900 гривен — на что их можно потратить

18 июня 2024 13:38
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Украинцам дадут денег на книги
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Украине всем совершеннолетним гражданам будет выделено по 900 гривен на книги. Сертификаты будут загружены в "Дії".

Об этом говорится в соответствующем указе, подписанном Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Закон о выделении денег на книги. Фото: скриншот

Украинцам дадут денег на книги

Зеленский подписал закон о выделении совершеннолетним украинцам 900 гривен на покупку книг.

Также эта возможность доступна родителям после рождения ребенка, но с момента прекращения военного положения.

Ранее мы сообщали, что украинцев приглашают на работу упаковщиками книг на склад в Польше, есть возможность сидячей работы. Работодатель обещает бесплатно предоставить комфортабельное жилье и вкусный обед, а также зарплату от 53 до 75 тысяч гривен.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов показал книги, которые приобрел на "Книжном Арсенале". Однако посетить завершившийся 2 июня фестиваль он не смог.

Украина
Владимир Зеленский
книги
деньги
война
военное положение

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