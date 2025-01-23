В Польше предлагают ограничить помощь от ZUS для украинцев — детали

Украинские беженцы с вещами. Фото: УНИАН

В Польше раздумывают ограничить выплаты денежной помощи "Семья 800+" от ZUS, которую предоставляют безработным гражданам Украины. Кардинальные изменения для программы предложил глава Варшавы Рафал Тшасковский.

Об этом пишет издание РАР.

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По словам политика, все люди, которые приезжают в страну и хотят воспользоваться поддержкой, должны работать над укреплением экономики.

"Поэтому когда мы говорим о таких льготах, как 800+ для украинцев, они должны быть при условии, если украинцы будут работать, если они будут жить в Польше и если они будут платить налоги", — сказал он на одной из встреч с избирателями.

По словам Тшасковского, Польше важно избежать ошибок некоторых европейских стран, например, Германии или Швеции, которые позволяют беженцам приезжать лишь для того, чтобы пользоваться социальной помощью. При этом большая часть украинцев, которые приезжают в Польшу, сразу трудоустраиваются, поэтому ограничения в выплатах не повлияют на их жизни.

По информации журналистов, идею мэра польской столицы поддержал лидер политической силы "Право и солидарность" (ПИС) Мариуш Блащак. Он заявил, что партия уже подготовила соответствующий законопроект.

"Он ограничивает программу 800+ лишь теми семьями, которые, во-первых, работают в нашей стране, а во-вторых, платят налоги в Польше", — сказал политик.

В то же время единой позиции относительно изменений в программе выплат для украинцев среди польских политиков пока нет. Например, спикер Сейма Шимон Головня не видит предпосылок для того, чтобы вводить кардинальные изменения.

"Нельзя сказать матери с тремя детьми, которая воспитывает их сама в сложных условиях и не имеет связи с мужем, который остался в Украине: поскольку вы официально не работаете и не платите налоги, вы не имеете права на эту поддержку. Это было бы просто бесчеловечно", — объяснил он.

"Семья 800+" — какую помощь получают украинцы

Денежными выплатами, размер которых составляет 800 злотых (8 тыс. грн), обеспечиваются семьи с детьми до достижения ими 18-летнего возраста, независимо от дохода. Выплаты предоставляются на каждого ребенка.

В соответствии с законом "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины", родители украинских детей, проживающих в Польше, также имеют право на эту помощь.

Ранее стало известно, что украинцев в Польше будут штрафовать за нарушение графика обязательных прививок. Наказание грозит родителям, чьи дети не пройдут процедуру.

Также мы рассказывали, что в 2025 году украинцам в Польше на новых условиях будут выдавать карты побута. Изменятся, в частности, требования к минимальному доходу.