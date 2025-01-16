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У Польщі зміняться правила для українців — до чого готуватися

16 січня 2025 11:00
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Зміни для українців у Польщі в 2025 році — що підготував уряд
Українські біженці на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

На українських біженців у Польщі очікують серйозні зміни у 2025 році. Так, уряд країни підвищив вимоги до мінімального доходу для отримання карти побиту.

Як пише видання Inpoland net, тепер українцям стане складніше отримати дозвіл на тривале або постійне перебування у Польщі.

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Зазначається, що для того, аби отримати карту побиту, офіційний щомісячний дохід іноземців має складати 4 666 злотих (майже 47,6 тис. грн) на місяць. Якщо громадянин зароблятиме менше, йому можуть не видати карту.

Як пише видання, більшість українців у Польщі, як правило, мають зарплати у розмірі 4,3 тис. злотих. До того ж з початком року у Польщі підвищився розмір мінімальної зарплати, тож біженці з України, які за свою роботу отримують менш як 4 666 злотих, повинні подати додаткові документи до місцевих органів та підтвердити, що їхня зарплата відповідає новим вимогам. Якщо ж дохід є вищим за мінімальну зарплату, нічого оновлювати не доведеться.

За що штрафуватимуть українців у Польщі

Багато українських громадян з початком повномасштабної війни між Росією та Україною виїхали до сусідньої Польщі на власних автівках. Автомобілістам у 2025 році потрібно зважати на те, що в країні зросли штрафи за порушення правил дорожнього руху, зокрема за водіння у нетверезому стані та перевищення швидкості. В окремих випадках порушники можуть отримати великі штрафи або навіть опинитися за ґратами. 

Нагадаємо, Норвегія у 2025 році частіше відмовлятиме українцям у наданні колективного захисту та виплат. Усе тому, що уряд країни визнав безпечними 14 українських регіонів. 

Також раніше стало відомо, що США продовжили тимчасовий захист для громадян України. Це стосується людей, які прибули в країну до 16 серпня 2023 року.

Польща біженці переселенці матеріальна допомога війна в Україні

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