Субсидии уменьшены — почему некоторые украинцы получат неполную выплату

Человек держит сто гривен в руке. Фото: УНИАН

Граждане Украины, которые не могут самостоятельно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, имеют право оформить субсидию. Размер выплат зависит от доходов домохозяйства, расходов на ЖКУ и даты подачи заявления на назначение пособия.

О том, почему некоторые украинцы получают неполную субсидию, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Почему некоторые украинцы не смогут получить полную субсидию

Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждой семьи. Основными факторами являются уровень доходов домохозяйства и расходы по оплате коммунальных услуг. При этом плата за отопление остается наиболее значимой частью этих расходов. Также следует учитывать еще один важный нюанс.

С 1 октября стартовал процесс оформления субсидий на отопительный сезон. Тем, кто успел подать заявление о ее назначении до 1 декабря, помощь будет предоставлена на весь период. Однако потребители, которые только планируют обратиться за поддержкой, получить полную субсидию не смогут.

При подаче заявки в декабре или позже субсидия будет начисляться только с месяца обращения. Это приведет к потере части средств, поскольку компенсация за предыдущие месяцы отопительного сезона не будет учтена.

Как подать заявление на назначение субсидии

Заявку на оформление субсидии можно подать одним из доступных способов:

Онлайн: через вебпортал ПФУ. По почте: отправив заявление в отделение Пенсионного фонда. Лично: в отделении Пенсионного фонда Украины по месту жительства.

Перед подачей заявления на назначение субсидии украинцам следует убедиться в отсутствии долгов за коммунальные услуги. Если такие есть — их следует погасить или заключить договор об их реструктуризации. Не сделав этого, потребитель рискует получить отказ в назначении помощи.

Ранее мы писали, что семьи, которые не могут самостоятельно покрывать коммунальные расходы, могут получить субсидию. Однако при определенных обстоятельствах полученные деньги придется вернуть.

Также мы рассказывали, что в случае смерти получателя льгот или субсидии невыплаченные деньги могут передать другому члену семьи. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд в установленные сроки.