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Аннулирование субсидий — кто останется без помощи в декабре

29 ноября 2024 08:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Субсидию могут аннулировать — почему можно остаться без финансовой поддержки в декабре
Кошелек без денег. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В декабре часть украинцев потеряет право на получение субсидии. Оснований для прекращения помощи несколько, но самое распространенное — наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому не нужно медлить с погашением долга или с заключением договора о его реструктуризации.

О том, кто и почему может потерять субсидию в декабре, объяснили в Министерстве социальной политики Украины.

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Кто может оформить субсидию

Право на жилищную субсидию имеют домохозяйства, в которых расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг превышают определенный для них обязательный платеж. Это право предоставляется с учетом материального положения семьи.

На сегодняшний день размер обязательного платежа исчисляется индивидуально для каждой семьи по специальной формуле. Основным фактором для расчета является только уровень доходов домохозяйства. Субсидия может покрыть часть расходов семьи на следующие услуги:

  • теплоснабжение;
  • горячее водоснабжение;
  • обращение с бытовыми отходами;
  • снабжение и распределение электроэнергии;
  • снабжение и распределение природного газа;
  • управление многоквартирным домом;
  • централизованное водоснабжение и водоотвод.

Почему украинцы могут потерять субсидию

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и управляющие компании должны ежемесячно уведомлять органы социальной защиты о долгах жильцов. Субсидия может быть отменена, если сумма долга за коммунальные услуги превышает 680 гривен и остается непогашенной по меньшей мере в течение трех месяцев. Кроме того, помощь отменяют в следующих обстоятельствах:

  • получатель сменил место жительства, ведь субсидия привязана к конкретному адресу;
  • основной заявитель, на которого оформлена субсидия, умер;
  • в ходе финансовой проверки выявлено, что задекларированные доходы семьи не соответствуют реальным, то есть фактический доход выше;
  • один из членов домохозяйства совершил разовую покупку на сумму более 100 тысяч гривен (сюда также входит приобретение валюты, банковских металлов или открытие депозита).

В декабре некоторые из украинцев могут остаться без субсидий из-за несоблюдения условий их получения. Чтобы не потерять государственную поддержку важно своевременно платить счета за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее мы писали, что ежемесячно значительная часть семейного бюджета уходит на оплату коммунальных услуг, особенно в отопительный сезон. Поэтому украинцам стоит быть в курсе актуальных тарифов на основные услуги.

Также мы рассказывали, что переселенцы даже без официальной регистрации или договора аренды могут оформить субсидию, если фактически проживают в квартире или доме. Однако подать соответствующее заявление желательно до 1 декабря.

коммунальные услуги субсидии отопительный сезон деньги помощь

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