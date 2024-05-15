Денежная помощь до 11 тыс. грн — новые выплаты доступны в четырех областях

Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина

Украинцы в четырех регионах могут получить денежную помощь от международных организаций в 11 тысяч гривен. Такую возможность предоставил Благотворительный фонд "Право на защиту".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как отмечают в ведомстве, денежная помощь предусмотрена для внутренних переселенцев и пострадавших от военных действий в рамках проекта Консорциума Реагирования (Ukraine Reaction Consortium), который координирует французская неправительственная организация ACTED при финансовой поддержке Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA) в следующих областях:

Днепропетровская;

Запорожская;

Одесская;

Харьковская.

Сумма помощи составляет 3,6 тыс. гривен в человека в месяц и покрывает трехмесячный период. То есть, суммарно можно получить 10,8 тыс. гривен.

Денежную помощь будут выплачивать единовременно сразу за три месяца каждому члену домохозяйства отдельно на банковский счет.

Кто имеет право на денежную помощь

Только часть граждан сможет подать заявку на помощь. Среди условий:

лица/семья, ранее не получавшие такую помощь от БФ "Право на защиту", сейчас не получают средства от международных организаций;

относятся к следующим категориям населения:

ВПЛ (с 24 февраля 2022 года), которые сейчас проживают в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях;

пострадавшие граждане от военных действий (собственное жилье повреждено/разрушено из-за военных действий, получили ранения из-за обстрелов/военных действий и не являются участниками боевых действий) в этих регионах.

Также претенденты должны иметь следующие критерии уязвимости (один или несколько):

в домохозяйстве только лица пожилого возраста (60+);

домохозяйство имеет трое и более детей;

домохозяйство с ребенком в возрасте до двух лет;

в домохозяйстве есть беременная женщина;

домохозяйство имеет гражданина с инвалидностью I или II группы.

Как подать заявку на помощь

Граждане могут самостоятельно определить, подпадают ли под условия программы. Для этого можно воспользоваться опросником для самопроверки.

Регистрация производится в специальных пунктах. Все члены семьи должны присутствовать и иметь документы:

паспорт гражданина Украины или загранпаспорт;

налоговый номер каждого члена домохозяйства;

свидетельство о рождении детей (для детей младше 14 лет);

действительный IBAN карты украинского банка для получения выплат;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости.

Подробности можно узнать в чат-боте.

Источник: r2p.org.ua

Что еще стоит знать

Напомним, нескольким категориям получателей жилищных субсидий и льгот грозит потеря выплат после 1 июля 2024 года. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо обратиться за продлением выплат до этой даты.

Также мы писали, что украинцы имеют право оформления государственной компенсации за предоставление рабочих мест для внутренних переселенцев. Так, работодатели могут получить за трудоустройство компенсацию в 8 тыс. грн.