Зарплаты в Украине — в следующем году выплаты могут снизить

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Уже в 2025 году зарплаты украинцев могут снизиться. Это связано с повышением военного сбора.

Об этом заявила народная депутат Украины от фракции "Голос" Галина Васильченко.

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Почему снизят зарплаты

Она напомнила, что в Раде принят закон о повышении налогов, который, среди прочего, увеличивает военный сбор с 1,5% до 5%. По ее мнению, это негативно скажется на реальных доходах украинцев, особенно получающих "белые" зарплаты, ведь их чистый доход уменьшится.

"Зарплаты в большинстве наоборот снизятся. Это свыше 3,5% больше придется из своих заработных плат платить в государственный бюджет. Соответственно, (платить — Ред.) все наемные работники, все государственно служащие, которые работают официально, получают официальные заработные платы", — сказала Васильченко.

Следовательно, после подписания президентом Владимиром Зеленским нового закона о налогах чистый доход работников уменьшится.

Чиновница также объяснила особенности формирования Государственного бюджета на 2025 год, в частности отметив, что курс гривны к доллару, заложенный в проекте на уровне 45 грн/долл., не стоит воспринимать буквально. По ее словам, Нацбанк и Министерство финансов обычно учитывают большую инфляцию для страхования бюджета, чем фактически может наблюдаться в конце года.

"Закладывают его немного с запасом, и в прошлом году хочу напомнить, аналогичная была ситуация. Поэтому будем надеяться, что все-таки гривня не будет существенно девальвировать", — сказала она.

Что еще нужно знать

Напомним, нардеп Михаил Цымбалюк заявил, что в настоящее время украинские военнослужащие получают 22 тысяч гривен. Однако, по его словам, уже в 2025 году эти выплаты фактически снизятся из-за инфляции и роста потребительских цен.

Также мы писали, что в следующем году украинские учителя могут рассчитывать на сохранение своих зарплат, вероятно, с незначительным приростом. Хотя образовательная субвенция останется на уровне 103 млрд грн, существенного повышения выплат пока не стоит ожидать.