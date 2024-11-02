Зарплаты в Украине — в следующем году выплаты могут снизить

Украинцам существенно снизят зарплаты — какая причина
Уже в 2025 году зарплаты украинцев могут снизиться. Это связано с повышением военного сбора.
Об этом заявила народная депутат Украины от фракции "Голос" Галина Васильченко.
Почему снизят зарплаты
Она напомнила, что в Раде принят закон о повышении налогов, который, среди прочего, увеличивает военный сбор с 1,5% до 5%. По ее мнению, это негативно скажется на реальных доходах украинцев, особенно получающих "белые" зарплаты, ведь их чистый доход уменьшится.
"Зарплаты в большинстве наоборот снизятся. Это свыше 3,5% больше придется из своих заработных плат платить в государственный бюджет. Соответственно, (платить — Ред.) все наемные работники, все государственно служащие, которые работают официально, получают официальные заработные платы", — сказала Васильченко.
Следовательно, после подписания президентом Владимиром Зеленским нового закона о налогах чистый доход работников уменьшится.
Чиновница также объяснила особенности формирования Государственного бюджета на 2025 год, в частности отметив, что курс гривны к доллару, заложенный в проекте на уровне 45 грн/долл., не стоит воспринимать буквально. По ее словам, Нацбанк и Министерство финансов обычно учитывают большую инфляцию для страхования бюджета, чем фактически может наблюдаться в конце года.
"Закладывают его немного с запасом, и в прошлом году хочу напомнить, аналогичная была ситуация. Поэтому будем надеяться, что все-таки гривня не будет существенно девальвировать", — сказала она.
Что еще нужно знать
Напомним, нардеп Михаил Цымбалюк заявил, что в настоящее время украинские военнослужащие получают 22 тысяч гривен. Однако, по его словам, уже в 2025 году эти выплаты фактически снизятся из-за инфляции и роста потребительских цен.
Также мы писали, что в следующем году украинские учителя могут рассчитывать на сохранение своих зарплат, вероятно, с незначительным приростом. Хотя образовательная субвенция останется на уровне 103 млрд грн, существенного повышения выплат пока не стоит ожидать.
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