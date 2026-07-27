Українцям спростували найпоширеніші міфи щодо виплати аліментів

Сварка між жінкою і чоловіком, жінка тримає дитину на руках, купюри гривні. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Між батьками нерідко виникають суперечки щодо аліментів, особливо якщо один із них не виплачує належны дитині гроші. Іноді непорозуміння настільки серйозні, що їх доводиться вирішувати в суді. Ще частіше сварки між дорослими українцями з'являються через те, що один із них вірить у міфи.

Детальніше про це розповіли фахівці Безоплатної правничої допомоги, інформує Новини.LIVE.

Міф перший — змінювати розмір аліментів не можна

Правда полягає у тому, що це можна зробити. Якщо звернутися до суду. Та для цього має бути вагома причина. Наприклад:

у платника аліментів зросли доходи;

стан здоров'я дитини чи отримувача аліментів погіршився.

Аліменти стягуються, навіть якщо батьки дитини не перебували в офіційному шлюбі. Головне, аби платник був записаний батьком чи мамою у свідоцтві про народження.

Міф другий — аліменти перегляють, якщо народжується друга дитина

Суди ухвалюють рішення враховуючи найкращі інтереси усіх дітей. Та потрібно розуміти, що народження другої дитини — це не підстава для того, щоб змінювати розмір аліментів.

Раніше Новини.LIVE писали, що люди, які почали опікуватися дитиною, у якої батьки загинули, зникли безвісти або потрапили у полон, можуть отримувати виплати від держави. Розмір допомоги у 2026 році коливається від 7 042 до 12 292 гривень.

Також Новини.LIVE пояснювали, чому тимчасову допомогу на дітей можуть скасувати. Підставою для цього може стати відновлення сплати аліментів, повноліття дитини, усиновлення або інші зміни сімейних обставин. Про них треба своєчасно повідомити ПФУ.