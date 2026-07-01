Аліменти у липні 2026 року: яка максимальна й мінімальна сума для виплат

Діти катаються на скейті, гроші в руці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З ким би не залишилася дитина після розлучення батьків, один із них має піклуватися про неї. Виплата аліментів розпочинається одразу після того, як один із батьків припинив утримувати дитину. Найчастіше гроші надають батьки, які живуть на відстані від своїх неповнолітніх дітей після розірвання шлюбу.

У Міністерстві юстиції України розповіли детальніше про те, які суми потрібно сплачувати влітку 2026 року, передає Новини.LIVE.

Аліменти з 1 липня 2026 року

Одна дитина має отримувати щомісяця гарантовану суму. З 1 липня мінімальні виплати становлять:

1408 гривень — для дитини до 6 років;

для дитини у віці від 6 до 18 років один із батьків повинен виплачувати 1756 гривень.

У Мін'юсті розповіли про виплату аліментів. Скриншот: Міністерство юстиції/Facebook

"Якщо аліменти стягуються у частці від доходу в межах наказного провадження, їхній розмір не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку для кожної дитини", — йдеться у повідомленні.

Окремо визначено мінімальний рекомендований розмір аліментів — це 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Йдеться про виплату у 2817 грн для дітей до 6 років та 3512 гривень, якщо дитині від 6 до 18 років.

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Як сплачуються аліменти

Це не обов’язково фіксована сума. Так, аліменти можуть призначити й як частку від доходу платника. Йдеться про:

1/4 доходу — на одну дитину;

1/3 доходу — на двох дітей.

Якщо дітей троє і більше, тоді аліменти стягується від 1/2 доходу.

Раніше Новини.LIVE розповідали про обмеження щодо використання "дитячих" виплат. Батьки повинні знати, що ці гроші не можна отримати готівкою або перевести на іншу картку. Витрачати допомогу можна лише на цільові потреби.

Також Новини.LIVE писали, що людина, яка тимчасово прихистила дитину, у якої батьки загинули, зникли безвісти або потрапили у полон, мають право на державну виплату. Розмір допомоги у 2026 році коливається від 7 042 до 12 292 гривень.