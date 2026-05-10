Житлові субсидії зміняться з травня: у Пенсійному фонді повідомили деталі

Розмір житлових субсидій за квітень, який споживачам виплатили у травні, змінився, якщо порівнювати з попереднім місяцем. Українці, зокрема, отримають менші нарахування. Відомо, з якої причини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Чому змінилася житлова субсидія

Як пояснили у ПФУ, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається до дати закінчення опалювального сезону. Натомість на неопалювальний період допомогу розраховують окремо, тоді як житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з урахуванням його тривалості з 16 жовтня по 15 квітня включно.

"Через це житлова субсидія за квітень, яку виплатили у травні є меншою, ніж у квітні (за березень), оскільки грошова допомога на оплату централізованого, автономного індивідуального опалення (постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу/електроенергії для опалення) за квітень розраховано із застосуванням соціальних нормативів за 15 днів опалювального сезону (з 1 по 15 квітня включно)", — йдеться у повідомленні.

У держструктурі підкреслили, що виплата житлової субсидії, як правило, відбувається в поточному місяці за попередній.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за українцями, які отримували житлову субсидію восени та взимку, право на допомогу зберігається і влітку. Але ПФУ чекає від споживачів інформацію щодо змін у складі домогосподарства.

Звернутися до Пенсійного фонду можна у такі способи:

особисто, у будь-якому сервісному центрі;

надіславши поштою на адресу тероргану фонду;

онлайн через портал е-послуг Пенсійного фонду чи застосунок ПФУ.

Також документи можна подавати через центри надання адмінпослуг, уповноважених посадовців виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних тергромад та на порталі Дія.

