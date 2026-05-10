Украинцам сократили субсидии с мая: что происходит

Украинцам сократили субсидии с мая: что происходит

Дата публикации 10 мая 2026 08:45
Жилищные субсидии изменятся с мая: в Пенсионном фонде сообщили детали
Деньги, квитанция и смартфон. Люди на улице. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Размер жилищных субсидий за апрель, который потребителям выплатили в мае, изменился, если сравнивать с предыдущим месяцем. Украинцы, в частности, получат меньшие начисления. Известно, по какой причине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Почему изменилась жилищная субсидия

Как объяснили в ПФУ, жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается до даты окончания отопительного сезона. Зато на неотапливаемый период помощь рассчитывают отдельно, тогда как жилищная субсидия на отопительный сезон рассчитывается с учетом его продолжительности с 16 октября по 15 апреля включительно.

"Поэтому жилищная субсидия за апрель, которую выплатили в мае меньше, чем в апреле (за март), поскольку денежная помощь на оплату централизованного, автономного индивидуального отопления (поставки тепловой энергии, поставки и распределения природного газа/электроэнергии для отопления) за апрель рассчитана с применением социальных нормативов за 15 дней отопительного сезона (с 1 по 15 апреля включительно)", — говорится в сообщении.

В госструктуре подчеркнули, что выплата жилищной субсидии, как правило, происходит в текущем месяце за предыдущий.

Что еще стоит знать

Напомним, за украинцами, которые получали жилищную субсидию осенью и зимой, право на помощь сохраняется и летом. Но ПФУ ждет от потребителей информацию об изменениях в составе домохозяйства.

Обратиться в Пенсионный фонд можно следующими способами:

  • лично, в любом сервисном центре;
  • отправив по почте на адрес тероргана фонда;
  • онлайн через портал е-услуг Пенсионного фонда или приложение ПФУ.

Также документы можно подавать через центры предоставления админуслуг, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих теробщин и на портале Дія.

Недавно Ноини.LIVE сообщали, как восстановить субсидию, которую отменили из-за пребывания за границей. Чтобы снова получать помощь на оплату коммунальных услуг, можно предоставить, например, справку о лечении за рубежом. Подать документ можно через электронный портал Пенсионного фонда — если есть электронная подпись.

Еще Новини.LIVE писали, что государство поддерживает тех, кто не может полностью оплачивать коммунальные счета, различными льготами. Такая помощь особенно актуальна для украинцев с инвалидностью и других уязвимых групп населения.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
