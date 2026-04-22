Житлові субсидії в Україні: хто отримає допомогу після перерахунку з 1 травня

З 1 травня 2026 року в Україні відбудеться масовий перерахунок субсидій на житлово-комунальні послуги (ЖКП). Левовій частці одержувачів відповідне перепризначення допомоги відбудеться автоматично за однієї умови. Вона стосується стабільності даних про майновий стан та склад домогосподарства.

Про нюанси надання субсидій на неопалювальний сезон розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ), передають Новини.LIVE.

Хто отримає субсидії в Україні після весняного перерахунку

Як зазначили фахівці Пенсійного фонду, перепризначення житлових субсидій на неопалювальний сезон має свої особливості.

Очікується, що вже з травня в Україні масово переглянуть право громадян на державну підтримку. Для більшості одержувачів перепризначення відбудеться в автоматичному режимі, без необхідності звернення до ПФУ. Такий розвиток подій можливий за умови, що не змінилися дані про:

майновий стан родини;

склад домогосподарства.

Водночас, окремі категорії громадян зможуть отримати субсидію на неопалювальний період на основі звернення до органів Пенсійного фонду із новою заявою та декларацією. Йдеться про тих, хто:

Не отримував житлову субсидію в опалювальний сезон/мав нульовий розмір виплати; Орендує житло та фактично сплачує за житлово-комунальні послуги; Проживає в оселі меншою кількістю громадян, ніж зареєстровано; Звертається за субсидією на купівлю скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива; У складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.

"У разі будь-яких змін у домогосподарстві, отримувачі субсидії повинні надавати інформацію про них до органів Фонду протягом 30 днів", — пояснили в ПФУ.

Як українцям оформити житлову субсидію

Згідно з правилами, субсидію громадянам можуть призначити, якщо витрати на житлово-комунальні послуги перевищують обов'язковий відсоток платежу. Оформити відповідну підтримку від держави можна кількома способами, подавши звернення онлайн або особисто:

через сервісний центр Пенсійного фонду;

Центр надання адмінпослуг (ЦНАП);

поштовим зв'язком;

онлайн на порталі держпослуг "Дія";

на сайті е-послуг ПФУ.

Для цього необхідно підготувати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

заяву та довідку про доходи (пенсію).

Однак такий список документів може не знадобитися, якщо процедура відбуватиметься через онлайн-сервіси ПФУ спрощеним способом (заява та декларація), оскільки всі необхідні відомості підтягнуться з реєстру.

