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Украинцам сократили пенсии — кто начнет получать меньше и почему

5 января 2025 11:00
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Спецпенсии в Украине ограничили коэффициентами — что это значит
Гривны в конверте. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Некоторые украинские пенсионеры в 2025 году будут получать меньшие, чем обычно, пенсии. Все потому, что Кабмин решил ограничить выплаты гражданам, которые получают пенсии по специальным законам.

Об этом говорится в постановлении №1 "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения".

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В документе указано, что для ограничения сумм пенсий, превышающих 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (2 361 грн), будут применяться понижающие коэффициенты. Нововведение будет действовать на время военного положения.

Так, понижающие коэффициенты будут такими:

  • 0,5 — на часть пенсии, превышающей 10 прожиточных минимумов, но не более 11;
  • 0,4 — на часть, которая превышает 11 прожиточных минимумов, но не более 13;
  • 0,3 — на часть, которая превышает 13 прожиточных минимумов, но не более 17;
  • 0,2 — на часть, которая превышает 17 прожиточных минимумов, но не более 21;
  • 0,1 — на часть, которая превышает 21 прожиточный минимум.

При этом ограничения не коснутся пенсионеров, которые:

  • были участниками АТО и обеспечивали проведение операции, находясь непосредственно в районах АТО;
  • принимали участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

Также без изменений останутся пенсионные выплаты, предоставляемые в случае потери кормильца, назначенных членам семьи погибших (умерших, пропавших без вести).

Сколько украинцев получают специальные пенсии

В ноябре 2024 года в Министерстве соцполитики сообщили, что в Украине есть более 20 тыс. человек, которые получают пенсии в максимальном размере. Самые большие выплаты начисляют судьям — средний размер пожизненного содержания составляет 99 737 грн. В то же время прокурорам на пенсии в среднем выплачивают 21 940 грн.

Ранее мы рассказывали, что в Украине по-новому будут назначать пенсии по возрасту. Для выхода на пенсию снова ужесточили требования страхового стажа.

Также мы объясняли, что будет с пенсиями по инвалидности после реформирования пенсионной системы. Реформа должна начаться в 2025 году.

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