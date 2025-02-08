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Украинцам отменят некоторые выплаты в 2025 году — в чем причина

8 февраля 2025 08:45
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Выплаты в рамках программы Прихисток 2025 году — кто и почему потеряет помощь
Человек держит в руках гривневые купюры. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

С 1 марта 2025 года в Украине изменятся условия функционирования государственной программы "Прихисток", в рамках которой граждане, предоставляющие жилье ВПЛ, получают денежные компенсации от государства. Поэтому некоторые украинцы рискуют потерять эту помощь.

Об этом говорится в сообщении общественной организации "ВПО Украины".

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Что происходит

Как отмечается, с 1 марта, компенсацию могут отменить, если:

  • ВПЛ в течение 30 дней был за границей;
  • Пенсионный фонд Украины (ПФУ) имеет информацию, что ВПЛ более месяца не живет по указанному адресу;
  • переселенцы приобрели или получили бесплатно жилье за три месяца до того, как подали заявку на оформление компенсации;
  • ПФУ установил факт подачи ложных данных.

"С 1 марта 2025 года компенсация будет назначаться на шесть месяцев и автоматически продлеваться на второй полугодовой период после проверки на соответствие условиям получения компенсации", - пояснили в общественной организации.

Программа "Прихисток" — сколько платят украинцам

Денежная поддержка от государства составляет 450 грн ежемесячно на каждого человека со статусом ВПЛ. ПФУ ежемесячно перечисляет эти средства, опираясь на информацию о количестве лиц, проживающих в квартире. Однако эта господдержка не распространяется на такие случаи:

  • если переселенцы являются близкими родственниками первой степени родства (родители, супруги, дети);
  • если переселенцы, которых приютили, имеют субсидию на аренду жилья;
  • у владельца жилья есть долги за коммунальные услуги.

Недавно стало известно, что пара ВПЛ из Закарпатья оформила первую субсидию на аренду жилья. Государство выплатило более 4 тыс. грн.

Также редакция сайта Новини.LIVE писала, что финпомощь переселенцам могут задерживать. В правительстве говорят, что это из-за технических проблем.

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