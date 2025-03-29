Некоторым украинцам повысят пенсии еще на 20% — для кого готовят изменения

Украинцам еще на 20% повысят пенсии — что об этом известно
Пенсионные выплаты в Украине, а также стипендии студентов в 2025 году, могут вырасти еще на 20%. Впрочем, повышение касается только отдельной категории граждан.
Об этом говорится в законопроекте № 12300, в котором предлагают внести изменения в статью 5 Закона Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине".
Что известно о повышении пенсий и стипендий
Сейчас надбавки к стипендиям и пенсиям начисляют гражданам, которые весь год живут в горных районах страны. Но авторы законопроекта предлагают, чтобы такое право было и у ВПЛ.
Сейчас в населенных пунктах со статусом горных в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях проживает 130 тысяч внутренних переселенцев.
Для пенсионеров и студентов из числа ВПЛ, которые будут непрерывно проживать, работать или учиться на дневной форме в таких населенных пунктах не менее полугода, предлагается также установить доплату к пенсиям и стипендиям в размере 20%.
"Все граждане, которые проживают, работают или учатся на территории "горного" населенного пункта, в том числе и внутренне перемещенные лица, должны иметь равные возможности в части их доступа к социальным гарантиям и льготам, установленным Законом Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине", — говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее мы уже писали, что в 2025 году размер минимальной пенсии для украинцев установлен на уровне 2 361 грн. Однако этой суммы пенсионерам мало, поэтому правительство ввело ряд льгот и социальных гарантий, чтобы поддержать финансовое состояние граждан на пенсии.
Также напомним, что в Украине изменятся правила начисления пенсионных выплат. Например, получать пенсию граждане теперь могут не только в Ощадбанке.
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