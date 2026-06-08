Конфісковані квартири пропагандиста Лебедєва продають на аукціоні: що відомо

Квартира з меблями, будинок, гроші. Фото: e-tender, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні Фонд державного майна продає на аукціонах підсанкційне майно проросійських пропагандистів. Продажу підлягають, зокрема, квартири та автомобілі. Загальна стартова вартість лотів становить 29,2 млн гривень.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Новини.LIVE.

Детальніше про аукціон

Дві квартири у Києві, які тепер потрапили на аукціон, колись належали російському пропагандисту й дизайнеру Артему Лебедєву. Одна з них — дворівневі трикімнатні апартаменти площею 193 м² на вулиці Саксаганського. Житло з:

передпокоєм та вітальнею;

спальнями;

кабінетом;

кухнею;

кількома санвузлами;

комірками;

балконами.

Квартира на вулиці Саксаганського, яка належала росіянину Артему Лебєдєву. Скриншот: e-tender

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Стартова ціна на торгах починається з суми у 14,1 млн гривень.

У ще одній квартирі теж 3 кімнати, вона дворівнева. Саме житло перебуває на вулиці Ярославів Вал. На 138 м² розміщені спальні кімнати, передпокій, комірка, кухня, вітальня, балкон та санвузли. Початкова ціна — 10,6 млн гривень.

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Третьою квартирою володіла Наталія Пащенко, яка працювала на окупантів, обіймаючи посаду "міністерки охорони здоров’я" на окупованій Луганщині. На продаж потрапила квартира в Ірпені площею 49 м² з двома кімнатами та передпокоєм, кухнею та санвузлом. Ціна на торгах стартує з 2,2 млн гривень.



Квартира в Ірпені, яка належала Наталії Пащенко. Скриншот: e-tender 1 / 2



Серед оголошених лотів також чотири автомоіблі Toyota, російського олігарха Олега Дерипаски. Транспортні засоби перебувають у Миколаївській області. Їх можна викупити, якщо запропонувати ціну не меншу за 524 000 гривень.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в рамках приватизації держбюджет України поповнився 9,5 млрд гривень у 2025 році. Кошти буди виручені під час продажів держмайна на аукціонах, націоналізації санкційних активів тощо. За рік в Україні відбулося понад 300 аукціонів.

Ще Новини.LIVE писали, що Фонд держмайна наприкінці 2025 року намагався продати Калуський трубний завод. Це українське підприємство раніше перебувало у руках російського олігарха Мирона Гориловського. Завод конфіскували після рішення ВАКС.