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Главная Финансы Украинцам продают квартиры и авто подсанкционных россиян: где купить

Украинцам продают квартиры и авто подсанкционных россиян: где купить

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 20:01
Конфискованные квартиры пропагандиста Лебедева продают на аукционе: что известно
Квартира с мебелью, дом, деньги. Фото: e-tender, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине Фонд государственного имущества продает на аукционах подсанкционное имущество пророссийских пропагандистов. Продаже подлежат, в частности, квартиры и автомобили. Общая стартовая стоимость лотов составляет 29,2 млн гривен.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает Новини.LIVE.

Подробнее об аукционе

Две квартиры в Киеве, которые теперь попали на аукцион, когда-то принадлежали российскому пропагандисту и дизайнеру Артему Лебедеву. Одна из них — двухуровневые трехкомнатные апартаменты площадью 193 м² на улице Саксаганского. Жилье с:

  • прихожей и гостиной;
  • спальнями;
  • кабинетом;
  • кухней;
  • несколькими санузлами;
  • кладовки;
  • балконами.
  • Українцям продають квартири та авто підсанкційних росіян: де купити - фото 1
    Квартира на улице Саксаганского, которая принадлежала россиянину Артему Лебедеву. Скриншот: e-tender
  • Українцям продають квартири та авто підсанкційних росіян: де купити - фото 2
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  • Українцям продають квартири та авто підсанкційних росіян: де купити - фото 1
  • Українцям продають квартири та авто підсанкційних росіян: де купити - фото 2

Стартовая цена на торгах начинается с суммы в 14,1 млн гривен.

В еще одной квартире тоже 3 комнаты, она двухуровневая. Само жилье находится на улице Ярославов Вал. На 138 м² размещены спальные комнаты, прихожая, кладовка, кухня, гостиная, балкон и санузлы. Начальная цена — 10,6 млн гривен.

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Третьей квартирой владела Наталья Пащенко, которая работала на оккупантов, занимая должность "министра здравоохранения" на оккупированной Луганщине. На продажу попала квартира в Ирпене площадью 49 м² с двумя комнатами и прихожей, кухней и санузлом. Цена на торгах стартует с 2,2 млн гривен.

  • Українцям продають квартири та авто підсанкційних росіян: де купити - фото 5
  • Українцям продають квартири та авто підсанкційних росіян: де купити - фото 6
    Квартира в Ирпене, которая принадлежала Наталье Пащенко. Скриншот: e-tender
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  • Українцям продають квартири та авто підсанкційних росіян: де купити - фото 5
  • Українцям продають квартири та авто підсанкційних росіян: де купити - фото 6

Среди объявленных лотов также четыре автомобиля Toyota, российского олигарха Олега Дерипаски. Транспортные средства находятся в Николаевской области. Их можно выкупить, если предложить цену не меньше 524 000 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в рамках приватизации госбюджет Украины пополнился 9,5 млрд гривен в 2025 году. Средства буди выручены во время продаж госимущества на аукционах, национализации санкционных активов и тому подобное. За год в Украине состоялось более 300 аукционов.

Еще Новини.LIVE писали, что Фонд госимущества в конце 2025 года пытался продать Калушский трубный завод. Это украинское предприятие ранее находилось в руках российского олигарха Мирона Гориловского. Завод конфисковали после решения ВАКС.

распродажа аукцион Фонд госимущества
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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