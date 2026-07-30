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Українцям призначили нову фіндопомогу: хто отримуватиме щомісяця

30 липня 2026 19:30
Жінка тримає дитину за руку, 500 гривень в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE
Віталій Чайка
Редактор економічних новин

Частині українців з серпня 2026 року виплачуватимуть нову фінансову допомогу. Гроші виплачуватимуть жителям Рівненської міської територіальної громади. Йдеться про програму "Турбота".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент соціальної та ветеранської політики Рівненської міської ради

Кому виплачуватимуть

З 1 серпня по 500 гривень щомісяця нараховуватимуть мешканцям громади і внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які зареєструвалися у Рівному. Щоб отримати право на виплати вони мають відповідати низці умов. Наприклад: 

  • користуватися транспортною карткою для пільгових категорій населення;
  • отримувати юлише один вид пенсії або державну соціальну допомогу, розмір якої не перевищує 2 595 гривень;
  • не працювати;
  • не бути ФОПом; 
  • не оформлювати житлову субсидію чи пільги на оплату ЖКП.

Зареєструватися на виплати зможуть українці, які нададуть: 

  • копію паспорта або ID-картки з підтвердженням місця проживання;
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • довідку ВПО (за потреби);
  • довідку Пенсійного фонду про розмір пенсії або державної соціальної допомоги;
  • довідку про неотримання житлової субсидії чи пільг на оплату житлово-комунальних послуг;
  • довідку форми ОК-7, яка підтверджує відсутність трудової діяльності;
  • банківські реквізити для перерахування коштів.

Як оформити грошову допомогу

Документи прийматимуть у Департаменті соціальної та ветеранської політики Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 12.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Полтавській області благодійний фонд "Карітас України" реєструє громадян на фінансову підтримку на майбутній осінньо-зимовий період. Виплати спрямують на оплату ЖКП. Також за виділені гроші українці зможуть купити тверде паливо.

Також Новини.LIVE розповідали про виплати від БФ Рокада. На підтримку можуть розраховувати ВПО і ті, хто постраждав від війни. Також допомогу отримають самотні люди 60+.