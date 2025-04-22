Налоги в Украине — как вернуть часть уплаченных средств в 2025 году

Человек держит в руках купюру в 1 тысячу гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У украинцев есть возможность получить возмещение от государства в размере до 18% за некоторые расходы или вложения. Воспользоваться так называемой налоговой скидкой в 2025 году могут физические лица.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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Налоговая скидка — как получить в 2025 году

Как отмечается, налоговая скидка — это право, которое предусмотрено для плательщиков налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые в течение года осуществляли расходы, подлежащие компенсации из бюджета. Деньги гражданам возвращают за:

часть процентов, уплаченных за пользование ипотечным жилищным кредитом;

пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям;

за обучение;

страховые платежи по договору долгосрочного обучения;

сумму расходов за оплату вспомогательных репродуктивных технологий;

сумму расходов на оплату государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка;

сумму средств, уплаченных в связи с переоборудованием транспортного средства;

сумму расходов в виде арендной платы (для внутренне перемещенных лиц);

сумму расходов на лечение острой респираторной болезни COVID-19;

сумму фактически понесенных расходов на приобретение акций, эмитентом которых является юридическое лицо и приобрело статус резидента Дія Сити.

Кроме того, налоговая скидка предоставляется физическим лицам — гражданам Украины, если они:

имеют доход в виде зарплаты, с которой уплачивают НДФЛ;

в отчетном году фактически имели расходы, определенные Налоговым кодексом Украины.

Как получить налоговую скидку

Для этого налогоплательщик подает декларацию об имущественном состоянии и доходах, а также предоставляет подтверждающие документы:

копии квитанции, чеков, платежных поручений;

копии договоров о предоставлении услуг;

документы о степени родства;

паспорт;

идентификационный код.

Налоговую декларацию можно подать:

лично в орган ГНС по месту регистрации;

отправить по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения;

через Электронный кабинет плательщика.

Документы на оформление налоговой скидки за 2024 год можно подавать до 31 декабря 2025 года.

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