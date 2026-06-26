Українцям платять по 4 600 гривень: хто може отримати нову допомогу

Люди на вулиці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Українцям оголосили про нову грошову допомогу. Для родин тих, кого незаконно ув’язнили та для звільнених з полону запустили нову програму. Їм виплатять по 4 600 гривень на кожного. Фінансову підтримку надає громадська організація "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на благодійників.

Хто може отримати гроші

Податися на допомогу можуть:

родини цивільних, які зараз перебувають у полоні або незаконному ув’язненні;

родини тих, кого вже звільнили;

самі звільнені з місць несвободи;

законні представники або люди, які перебувають на утриманні.

Гроші можна витратити на найнеобхідніше: продукти, ліки, оплату житла або комунальних послуг, а також на підтримку після звільнення.

Якщо в сім’ї кілька людей претендують на виплати, кожен дорослий подає заявку окремо. За дітей інформацію вносить один із батьків або законний представник

Як подати заявку

Для отримання виплати необхідно заповнити онлайн-реєстраційну форму. Заявки прийматимуть до 7 липня 2026 року включно.

Важливо розуміти, що заповнення анкети не гарантує автоматичного призначення допомоги — усі заявки проходитимуть перевірку.

Які документи знадобляться

Під час заповнення форми знадобляться:

паспорт або ID-картка;

ІПН;

банківські реквізити (IBAN);

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

підтвердження факту незаконного ув’язнення (якщо є).

Якщо офіційних документів немає — можна коротко описати ситуацію в заявці. Але важливо не вказувати зайвих деталей, які можуть нашкодити людині, яка перебуває в неволі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про нову грошову допомогу від УВКБ ООН. Податися можуть переселенці та люди, які повернулися додому після вимушеного виїзду через війну, якщо їхній дохід не перевищує встановлений ліміт. Благодійники виплачують від 10 800 до 12 300 грн на людину.

Також, Новини.LIVE писали, що українці з деяких областей можуть отримати нові виплати. Заплатять в межах 1 800–2 050 гривень протягом шести місяців. Допомогу надають Карітас, IOM та Гуманітарний фонд для України, які фінансують базові потреби домогосподарств.