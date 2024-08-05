Зарплаты в Украине — известно, кому больше всего повышают оплату труда

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинский бизнес в ряде сфер повышает заработную плату своим подчиненным, чтобы удержать имеющихся работников и привлечь новых. Известно, кому больше всего повышают оплату труда в 2024 году.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики и Государственной службы статистики.

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Ситуация на рынке труда в 2024 году

На рынке труда в последние годы на уровень зарплат продолжают оказывать влияние факторы 2022 года, продиктованные последствиями полномасштабной войны. Речь идет о:

временной потере обширных территорий;

разрушении объектов инфраструктуры и предприятий (повреждения, нарушившие деятельность);

существенные разрушения логистики;

отток трудоспособного населения за границу (мигранты) и в ряды украинской армии, что усилило дисбалансы на рынке.

В июле 2024 года, по информации Министерства экономики, в среднем предлагаемая заработная плата в вакансиях на порталах работы повысилась до 19,55 тыс. грн.

По данным статистического ведомства, средняя зарплата в первом квартале текущего года была равна 18,9 тыс. грн. В то время, как в аналогичный период 2023 года было 15,43 тыс. грн.

Данные Госстата. Источник: psm7.com

Где больше всего выросли доходы работников

Как сообщает Минэкономики, больше всего выросли доходы работников в следующих сферах:

отрасль информации и телекоммуникаций — 49,47 тыс. грн;

сфера финансовой и страховой деятельности — 39,12 тыс. грн;

сектор профессиональной, научной и технической деятельности - 26,32 тыс. грн;

отрасль государственного управления и обороны — 23,37 тыс. грн;

сфера оптовой и розничной торговли — 22,8 тыс. грн.

Самые низкие доходы в таких отраслях:

сфера образования — 12,65 тыс. грн;

отрасль искусства, спорта, развлечений и отдыха — 13,66 тыс. грн.

Данные Минэкономики и Госстата. Источник: psm7.com

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Минобразования заявили, что из бюджета более 70% уходит на финансирование обороны. Поэтому в ближайшее время учителям не стоит ожидать повышения зарплат.

Также мы писали, что Национальный банк прогнозирует повышение заработной платы в 2024 году, поскольку конкуренция работодателей за квалифицированных работников будет принуждать к пересмотру оплаты труда. Ожидается, что реальная зарплата с учетом инфляции выйдет на довоенный уровень в следующем году.