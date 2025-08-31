Субсидії в Україні у 2025 році — для кого й чому здійснили перерахунок

Купюра у 500 грн і квитанція на комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пенсійний фонд України (ПФУ) двічі на рік — у березні та серпні — змінює розмір житлових субсидій. Це відбувається з низки причин.

Навіщо українцям перераховують розмір субсидій

Перерахунок стосується домогосподарств, в яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50%, пояснила пресслужба ПФУ.

"Такий перерахунок здійснюється автоматично та не потребує звернення субсидіантів", — підкреслили у держустанові.

Перерахунок виплат із серпня відбувся для тих, у кого середньомісячний сукупний дохід за I та II квартали 2025 року, у порівнянні з доходами за III та IV квартал торік, змінився:

зріс на 50%;

зменшився на 50%.

Таким чином, у домогосподарств, де відбулося суттєве зниження або зростання доходів, призначена житлова субсидія зменшилася або зросла, залежно від зміни майнового стану домогосподарства.

Про що ще варто знати

