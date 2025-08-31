Відео
Головна Фінанси Українцям перерахували субсидії — як змінилися суми

Українцям перерахували субсидії — як змінилися суми

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 15:22
Субсидії в Україні у 2025 році — для кого й чому здійснили перерахунок
Купюра у 500 грн і квитанція на комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пенсійний фонд України (ПФУ) двічі на рік — у березні та серпні — змінює розмір житлових субсидій. Це відбувається з низки причин.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Читайте також:

Навіщо українцям перераховують розмір субсидій

Перерахунок стосується домогосподарств, в яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50%, пояснила пресслужба ПФУ

"Такий перерахунок здійснюється автоматично та не потребує звернення субсидіантів", — підкреслили у держустанові.

Перерахунок виплат із серпня відбувся для тих, у кого середньомісячний сукупний дохід за I та II квартали 2025 року, у порівнянні з доходами за III та IV квартал торік, змінився:

  • зріс на 50%;
  • зменшився на 50%.

Таким чином, у домогосподарств, де відбулося суттєве зниження або зростання доходів, призначена житлова субсидія зменшилася або зросла, залежно від зміни майнового стану домогосподарства.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що українців, які користуються пільгами на ЖКП, хочуть зобов'язати віддавати грошову адресну допомогу лише на оплату фактично спожитих комунальних послуг. Задля цього до законодавства внесуть уточнення, що низка категорій громадян не зможе витрачати кошти ні на які інші послуги.

Раніше повідомлялося, що в Україні оновили правила надання житлових субсидій. Допомогу зможуть отримати не усі громадяни. Дізнавайтесь також, що таке нульова субсидія та хто її може отримати. 

субсидії виплати гроші Пенсійний Фонд Перерахунок
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
