Субсидии в Украине в 2025 году — для кого и почему осуществили перерасчет

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) дважды в год — в марте и августе, меняет размер жилищных субсидий. Это происходит по ряду причин.

Зачем украинцам пересчитывают размер субсидий

Перерасчет касается домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%, пояснила пресс-служба ПФУ.

"Такой перерасчет осуществляется автоматически и не требует обращения субсидиантов", — подчеркнули в госучреждении.

Перерасчет выплат с августа состоялся для тех, у кого среднемесячный совокупный доход за I и II кварталы 2025 года, по сравнению с доходами за III и IV квартал прошлого года, изменился:

вырос на 50%;

снизился на 50%.

Таким образом, у домохозяйств, где произошло существенное снижение или рост доходов, назначенная жилищная субсидия снизилась или выросла в зависимости от изменения имущественного положения домохозяйства.

О чем еще стоит знать

Напомним, что украинцев, которые пользуются льготами на ЖКУ, хотят обязать отдавать денежную адресную помощь только на оплату фактически потребленных коммунальных услуг. Для этого в законодательство внесут уточнения, что ряд категорий граждан не сможет тратить средства ни на какие другие услуги.

Ранее сообщалось, что в Украине обновили правила предоставления жилищных субсидий. Помощь смогут получить не все граждане. Узнавайте также, что такое нулевая субсидия и кто ее может получить.