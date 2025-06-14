Електроенергія для непобутових потреб — про що енергетики попередили українців

Людина перевіряє електролічильник. Фото: УНІАН

Деяким українцям у 2025 році, можливо, доведеться платити більше за електроенергію. Енергетики обіцяють перерахувати тариф на світло тим споживачам, які використовують електроенергію у комерційних цілях.

Про це розповіли у Закарпаттяобленерго.

Реклама

Читайте також:

Кому перерахують тариф на світло

Як пояснили на підприємстві, якщо споживач використовує електроенергію для ведення підприємницької, господарської чи незалежної професійної діяльності, йому потрібно укласти спеціальний договір з обленерго і платити за визначеним тарифом для непобутових споживачів. Непобутовою діяльністю вважається, наприклад:

робота дата-центрів;

майнінг криптовалюти;

надання інших платних послуг, у тому числі у сферах сільського та зеленого туризму тощо.

Тож на споживачів чекають перевірки і якщо з’ясується, що вони користуються струмом, щоби вести комерційну діяльність, але оплачують рахунки за тарифом для побутових споживачів, їх очікують санкції, а саме:

перерахунок платіжок за останні шість місяців;

комерційний тариф, який залежить від типу споживання і ринку, де закуповується енергія. Для більшості бізнесів тариф встановлений на рівні 686,2 грн за МВтгод (без ПДВ), а для "зеленої" електрометалургії — 359,5 грн за МВтгод.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що деякі побутові прилади навіть в режимі очікування можуть споживати електроенергію. Через це українці заплатять більше за світло.

Також ми писали, що невдовзі в Україні оновлять стандартне значення напруги, після чого показник становитиме 230 Вольт. Відомо, чи вплинуть ці зміни на кінцеву суму у платіжках споживачів.