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Головна Фінанси Українцям перерахують тарифи на світло — хто платитиме більше

Українцям перерахують тарифи на світло — хто платитиме більше

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Дата публікації: 14 червня 2025 18:05
Електроенергія для непобутових потреб — про що енергетики попередили українців
Людина перевіряє електролічильник. Фото: УНІАН
Ключові моменти Кому перерахують тариф на світло

Деяким українцям у 2025 році, можливо, доведеться платити більше за електроенергію. Енергетики обіцяють перерахувати тариф на світло тим споживачам, які використовують електроенергію у комерційних цілях.

Про це розповіли у Закарпаттяобленерго

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Кому перерахують тариф на світло

Як пояснили на підприємстві, якщо споживач використовує електроенергію для ведення підприємницької, господарської чи незалежної професійної діяльності, йому потрібно укласти спеціальний договір з обленерго і платити за визначеним тарифом для непобутових споживачів. Непобутовою діяльністю вважається, наприклад: 

  • робота дата-центрів; 
  • майнінг криптовалюти; 
  • надання інших платних послуг, у тому числі у сферах сільського та зеленого туризму тощо.

Тож на споживачів чекають перевірки і якщо з’ясується, що вони користуються струмом, щоби вести комерційну діяльність, але оплачують рахунки за тарифом для побутових споживачів, їх очікують санкції, а саме: 

  • перерахунок платіжок за останні шість місяців; 
  • комерційний тариф, який залежить від типу споживання і ринку, де закуповується енергія. Для більшості бізнесів тариф встановлений на рівні 686,2 грн за МВтгод (без ПДВ), а для "зеленої" електрометалургії — 359,5 грн за МВтгод. 

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що деякі побутові прилади навіть в режимі очікування можуть споживати електроенергію. Через це українці заплатять більше за світло

Також ми писали, що невдовзі в Україні оновлять стандартне значення напруги, після чого показник становитиме 230 Вольт. Відомо, чи вплинуть ці зміни на кінцеву суму у платіжках споживачів. 

тарифи електроенергія гроші перевірки світло
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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