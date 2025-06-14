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Украинцам пересчитают тарифы на свет — кто будет платить больше

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 18:05
Электроэнергия для небытовых нужд — о чем энергетики предупредили украинцев
Человек проверяет электросчетчик. Фото: УНИАН
Ключові моменти Кому пересчитают тариф на свет

Некоторым украинцам в 2025 году, возможно, придется платить больше за электроэнергию. Энергетики обещают пересчитать тариф на свет тем потребителям, которые используют электроэнергию в коммерческих целях.

Об этом рассказали в Закарпатьеоблэнерго.

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Кому пересчитают тариф на свет

Как пояснили на предприятии, если потребитель использует электроэнергию для ведения предпринимательской, хозяйственной или независимой профессиональной деятельности, ему нужно заключить специальный договор с облэнерго и платить по определенному тарифу для небытовых потребителей. Небытовой деятельностью считается, например:

  • работа дата-центров;
  • майнинг криптовалюты;
  • предоставление других платных услуг, в том числе в сферах сельского и зеленого туризма и тому подобное.

Поэтому потребителей ждут проверки и если выяснится, что они пользуются током, чтобы вести коммерческую деятельность, но оплачивают счета по тарифу для бытовых потребителей, их ожидают санкции, а именно:

  • перерасчет платежек за последние шесть месяцев;
  • коммерческий тариф, который зависит от типа потребления и рынка, где закупается энергия. Для большинства бизнесов тариф установлен на уровне 686,2 грн за МВтч (без НДС), а для "зеленой" электрометаллургии — 359,5 грн за МВтч.

Напомним, ранее мы объясняли, что некоторые бытовые приборы даже в режиме ожидания могут потреблять электроэнергию. Из-за этого украинцы заплатят больше за свет.

Также мы писали, что вскоре в Украине обновят стандартное значение напряжения, после чего показатель составит 230 Вольт. Известно, повлияют ли эти изменения на конечную сумму в платежках потребителей.

тарифы электроэнергия деньги проверки свет
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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