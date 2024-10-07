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Украинцам пересчитают размер платы за газ — кто заплатит больше

7 октября 2024 09:20
Ксения Симонова - Редактор
Счета за газ — кто заплатит больше за доставку голубого топлива
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине гражданам будет пересчитана стоимость доставки природного газа с нового года. От потребленного объема с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 будет зависеть, сколько необходимо заплатить за доставку "голубого топлива".

Об этом пишет "ГазПравда".

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В целом, сам тариф на доставку газа не изменится, однако из-за изменения объемов потребления размер платежек вырастет у всех.

В частности, тариф в Черновицкой области за доставку голубого топлива будет составлять 2,388 грн. При среднем потреблении 200 кубов размер за месяц составит 477,6 грн. За доставку такого же объема газа жителям Киева сумма будет меньше. Так, тариф равен 0,384 грн. Поэтому за те же 200 кубометров придется платить ежемесячно только 76,8 грн. Таким образом, это будет в 6,2 раза меньше, чем в Черновицкой области.

В то же время в Виннице действует один из самых высоких тарифов. В "Винницагаз" объяснили, почему тариф на доставку больше.

"Плата за распределение газа используется на обслуживание и содержание газовых сетей, работу аварийно-диспетчерской службы, оплату труда специалистов, ежедневно поддерживающих работу газопроводов на должном уровне. Кроме того, "Винницагаз" инвестирует в реконструкцию и модернизацию газовых сетей", — сообщили там.

Какой тариф на природный газ

В октябре в рамках тарифного плана "Фиксированный" кубометр газа обойдется в 7,96 грн. Основным поставщиком газа для большинства потребителей в Украине компания "Нафтогаз", которая установила фиксированную цену на газ для населения до 30 апреля 2025 года.

В то же время у других поставщиков стоимость колеблется от 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из филиалов "Газсети" рассказали о необходимости уплаты третьего счета за природный газ осенью 2024 года. Там уточнили, как будет часто поступать третья платежка за голубое топливо.

Также мы писали, что в Украине часть пенсионеров может не платить за жилищно-коммунальные услуги. Скидку в 100% предоставляют только некоторым категориям граждан.

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