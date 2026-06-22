Українцям оплатять оренду житла: хто може отримати нову допомогу

Люди на вулиці, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Українцям, які через війну залишилися без житла, благодійники готові пів року оплачувати квартиру. Нову допомогу пропонують мешканцям шести областей та Києва, але необхідно виконати кілька умов.

Хто має право на виплати та як подати заявку, розповідає Новини.LIVE з посиланням на БФ "Право на захист".

На кого розрахована допомога

Програма працює у Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях.

Подати заявку можуть:

внутрішньо переміщені особи, які виїхали з дому після 24 лютого 2022 року;

люди, які евакуювалися через небезпеку протягом останніх 6 місяців;

громадяни, які повернулися з-за кордону менш ніж рік тому після виїзду через війну, якщо їхнє житло пошкоджене, зруйноване або непридатне для проживання.

Але це ще не всі критерії. Фонд також дивиться на умови, в яких перебуває родина. Перевагу надаватимуть людям, які:

мешкають у місцях тимчасового проживання або гуртожитках;

можуть втратити орендоване житло через нестачу грошей, продаж квартири власником або його повернення;

живуть у небезпечних чи непридатних умовах, де є перенаселення або проблеми із санітарією.

Є й важливі обмеження

Родина не повинна була раніше отримувати жодну допомогу на оренду житла від міжнародних організацій.

Також організатори хочуть бачити, що після завершення допомоги сім'я знову не опиниться на вулиці. Тому від претендентів чекають плану покращення свого фінансового становища.

Це може бути:

пошук роботи;

здобуття нової професії;

відкриття власної справи.

Учасникам допомагатимуть кар'єрні консультанти, але ініціатива має виходити від самої родини.

Як подати заявку

Для участі потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету. Уважно вказуйте інформацію про склад сім'ї, свій статус та житлові умови.

Після перевірки заявок благодійники зв'яжуться лише з тими кандидатами, які найбільше відповідають умовам програми.

Візьміть до уваги, що заповнення анкети ще не означає гарантованих виплат. Це лише перший етап відбору. Форму закриють, щойно організатори наберуть достатню кількість учасників.

Раніше Новини.LIVE розповідали про допомогу від уряду США. Можна отримати мікрогрант до 216 000 грн (понад 4 100 євро) на розвиток або відновлення власної справи. Виплати розраховані на українців певних категорій.

Також Новини.LIVE писали про нову програму благодійників для жителів одного з українських міст. Вразливі категорії населення можуть отримати одноразову виплату у розмірі 10 800 грн. Допомога доступна для людей з інвалідністю, літніх громадян, ВПО, багатодітних родин та сімей із тяжкохворими.