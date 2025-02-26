Продаж хліба у магазинах — що мають знати українці

Кухар тримає у руках піднос із хлібом. Фото: УНІАН

Хліб та хлібобулочні вироби в українських магазинах мають продаватися в упаковках. Втім, торгові точки часто ігнорують це правило.

Про це розповіли фахівці Держпродспоживслужби.

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Як зазначається, відповідно до статті 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", оператори ринку відповідають за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів у межах діяльності, яку вони здійснюють.

Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами передбачають, що касир під час продажу хліба та хлібобулочних виробів споживачам, має використовувати:

щипці;

ложечки;

лопатки;

виделки;

смужки білого паперу.

Цього правила мають дотримуватися і покупці, які самотійно обирають товар у великих супермаркетах.

Водночас товар, якщо продається громадянам зі спеціалізованого транспорту та лотків, обов′язово має бути в обгортці.

"Отже, при реалізації хлібобулочних виробів в стаціонарних закладах торгівлі оператори ринку мають потурбуватись про забезпечення гігієнічних вимог та наявність спеціальних засобів, а у випадку виїзної торгівлі — обов’язково забезпечити його пакування", — йдеться у повідомленні.

Раніше нардеп Дмитро Соломчук заявив, що борошно в Україні за підсумками 2024 року подорожчало на 100%. Однак ціни на хліб не зазнали кардинальних змін.

Також ми розповідали, що на українців чекають суттєві цінові зміни на продукти. Так, у 2025 році споживачам доведеться платити більше не тільки через високу інфляцію.