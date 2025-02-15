Ціни на продукти у 2025 — які товари подорожчають вже зовсім скоро

Покупець обирає овочі у супермаркеті. Фото: УНІАН

Українцям варто готуватися до того, що їхні витрати на продукти суттєво зростуть у 2025 році. Ціни штовхатиме вгору інфляція, а також нестабільна ситуація в енергетиці.

Про це розповів виданню "Фокус" виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Які продукти подорожчають та чому

Експерт зауважив, що цього року зміниться вартість продуктів з дешевого сегмента. Хоча овочі, хліб та крупи дорожчатимуть повільніше за м'ясо, молокопродукти та сири. При цьому головним чинником інфляційної динаміки, як і раніше, девальвація гривні.

"У 2024 році за інфляції на рівні понад 12% споживчий кошик у нас під 14% "витягнув". Тому, думаю, таке співвідношення буде і цього року. Однозначно продовольство потягне за собою більше зростання. Особливо дешевий сегмент — ціни на овочі, хліб, крупи зростатимуть швидше, ніж на м'ясо і молокопродукти, сири. Чим люди бідніші, тим вони більше їдять хліба і картоплі", — зазначив експерт.

Як зазначив Пендзин, через заморожування соціальних стандартів серед населення зростатиме попит на дешеві категорії продуктів.

Сезон тепличних овочів — коли українці їх купуватимуть

Перші продукти, вирощені у теплицях, мають з'явитися на ринках та в магазинах на початку квітня. Найбільші господарства розташовані в Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій, Київській та Дніпропетровській областях, тож саме звідти почнуть надходити перші партії тепличних овочів.

Після появи у продажу тепличних помідорів, огірків та інших овочів, ціни на них мають змінитися. Наприклад, якщо станом на середину лютого супермаркети вже торгують деякими овочами, вирощеними у теплицях, однак ціни на них захмарні: 80-120 грн/кг.

Проте на початку сезону огірки коштуватимуть у межах 80-100 грн/кг, помідори — 90-120 грн/кг. А ближче до літа вартість знизиться і стабілізується.

Раніше ми розповідали, що у першій половині цього року для українців подорожчають гречка, олія, вершкове масло та хліб. Але курячі яйця, ймовірно, подешевшають, оскільки попит на них буде низький.

Також ми писали, що вартість курячих яєць в Україні змінюється буквально щодня. На прилавках можна знайти продукцію різних торгових марок у середньому за 65 грн/упаковка.