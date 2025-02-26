Продажа хлеба в магазинах — что должны знать украинцы

Украинцам неправильно продают хлеб — что нарушают магазины
Хлеб и хлебобулочные изделия в украинских магазинах должны продаваться в упаковках. Впрочем, торговые точки часто игнорируют это правило.
Об этом рассказали специалисты Госпродпотребслужбы.
Как украинцам должны продавать хлеб
Как отмечается, в соответствии со статьей 20 Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов", операторы рынка отвечают за выполнение требований законодательства о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов в рамках деятельности, которую они осуществляют.
Правила розничной торговли продовольственными товарами предусматривают, что кассир при продаже хлеба и хлебобулочных изделий потребителям, должен использовать:
- щипцы;
- ложечки;
- лопатки;
- вилки;
- полоски белой бумаги.
Этого правила должны придерживаться и покупатели, которые самостоятельно выбирают товар в крупных супермаркетах.
В то же время товар, если продается гражданам со специализированного транспорта и лотков, обязательно должен быть в обертке.
"Следовательно, при реализации хлебобулочных изделий в стационарных учреждениях торговли, операторы рынка должны позаботиться об обеспечении гигиенических требований и наличие специальных средств, а в случае выездной торговли — обязательно обеспечить его упаковку", — говорится в сообщении.
Ранее нардеп Дмитрий Соломчук заявил, что мука в Украине по итогам 2024 года подорожала на 100%. Однако цены на хлеб не претерпели кардинальных изменений.
Также мы рассказывали, что украинцев ждут существенные ценовые изменения на продукты. Так, в 2025 году потребителям придется платить больше не только из-за высокой инфляции.
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