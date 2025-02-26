Продажа хлеба в магазинах — что должны знать украинцы

Повар держит в руках поднос с хлебом. Фото: УНИАН

Хлеб и хлебобулочные изделия в украинских магазинах должны продаваться в упаковках. Впрочем, торговые точки часто игнорируют это правило.

Об этом рассказали специалисты Госпродпотребслужбы.

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Как украинцам должны продавать хлеб

Как отмечается, в соответствии со статьей 20 Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов", операторы рынка отвечают за выполнение требований законодательства о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов в рамках деятельности, которую они осуществляют.

Правила розничной торговли продовольственными товарами предусматривают, что кассир при продаже хлеба и хлебобулочных изделий потребителям, должен использовать:

щипцы;

ложечки;

лопатки;

вилки;

полоски белой бумаги.

Этого правила должны придерживаться и покупатели, которые самостоятельно выбирают товар в крупных супермаркетах.

В то же время товар, если продается гражданам со специализированного транспорта и лотков, обязательно должен быть в обертке.

"Следовательно, при реализации хлебобулочных изделий в стационарных учреждениях торговли, операторы рынка должны позаботиться об обеспечении гигиенических требований и наличие специальных средств, а в случае выездной торговли — обязательно обеспечить его упаковку", — говорится в сообщении.

Ранее нардеп Дмитрий Соломчук заявил, что мука в Украине по итогам 2024 года подорожала на 100%. Однако цены на хлеб не претерпели кардинальных изменений.

Также мы рассказывали, что украинцев ждут существенные ценовые изменения на продукты. Так, в 2025 году потребителям придется платить больше не только из-за высокой инфляции.