Третья платежка за газ — сколько и за что нужно платить украинцам

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

В Украине этой осенью потребители начали получать первые платежки за техническое освидетельствование внутридомовых систем газоснабжения, известные как "третья платежка за газ". Согласно новым правилам, в 2024 году жильцы многоэтажек должны выбрать сертифицированную компанию для проведения проверки газовых труб дома, или эту функцию выполнит организация, занимающаяся распределением газа — обычно это местное отделение "Газмережі".

Об этом сообщает ГазПравда.

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Стоимость платы за техническое освидетельствование зависит от типа газового оборудования, состояния сетей, количества квартир в доме и т.д. К примеру, в одном из домов в Ровно техосмотр планируется проводить раз в три года, а его стоимость на одну квартиру составит примерно 100 грн. Таким образом, жители получат платежки на сумму чуть больше 100 грн. Последующая оплата за техосмотр будет через три года.

Главный инженер Львовского филиала "Газмережі" Богдан Гук пояснил, что еще в 2018 году ответственность за внутренние сети была возложена на владельцев домов. Некоторые из них заключили договоры со специализированными организациями, в то время как другие не приняли никаких мер.

"По статистике, в каждом проверяемом доме специалисты фиксируют десятки утечек. Уже устранили 100 тыс. утечек", — говорится в сюжете издания.

Стоимость технического обслуживания зависит от типа дома, состояния коммуникаций, газопотребительского оборудования. Платежки поступят после выполнения работ, а графики проведения техосмотров можно найти на сайтах филиалов "Газмережі", где также будет указана ориентировочная стоимость услуг.

В сервис входят: осмотр газопровода, проверка на герметичность, испытание под давлением, осмотр газового оборудования и обслуживание запорных устройств. Эти процедуры гарантируют безопасное использование газа.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в новый отопительный сезон 2024-2025 стоимость централизованного отопления для большинства бытовых потребителей останется неизменной. Тариф будет составлять 1,65 тыс. грн/Гкал.

Мы также писали, что председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире День.LIVE заявил, что украинцев в скором времени будет ожидать повышения тарифа на электроэнергию. Произойти это может уже в конце отопительного сезона (в мае следующего года), но сейчас идут обсуждения, чтобы повысить тарифы еще раньше.