Переоформлення комунальних пільг на родича: хто може отримувати виплати замість пільговика

Гроші на фоні платіжок. Фото: Новини.LIVE

Якщо людина, яка мала право на пільги на оплату комунальних послуг, потрапила в полон або зникла безвісти, родина не повинна залишатися без цієї підтримки. У такій ситуації виплати можна переоформити на одного з членів сім’ї, який проживає за адресою, де надаються пільги. Для цього достатньо звернутися до Пенсійного фонду та подати необхідні документи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Коли можна переоформити виплату

Такий механізм діє, якщо пільговик потрапив у полон держави-агресора або його визнали зниклим безвісти за особливих обставин. Можливість змінити одержувача передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2024 року №1420, якою внесено зміни до порядку виплати пільг на житлово-комунальні послуги.

При цьому йдеться саме про вже призначені пільги. Кошти можуть перераховувати члену сім’ї до моменту звільнення пільговика з полону, визнання його судом безвісти відсутнім чи оголошення померлим або припинення розшуку.

Хто з родичів може отримувати гроші

Звернутися до Пенсійного фонду може один із членів сім’ї пільговика, на якого поширюються пільги. До таких осіб належать:

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чоловік або дружина;

непрацездатні батьки;

законний представник дитини віком до 18 років;

неодружені повнолітні діти, які мають інвалідність з дитинства I або II групи чи інвалідність I групи;

особи, які перебувають під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги.

Головна умова — член сім’ї фактично проживає у житловому приміщенні за адресою, на яку надаються пільги.

Які документи потрібні

Для зміни одержувача виплати необхідно подати до Пенсійного фонду два основні документи:

заяву про зміну одержувача коштів, яку можна скласти у довільній формі;

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Саме витяг підтверджує відповідні відомості про пільговика та використовується для оформлення виплати члену його сім’ї.

Куди подавати заяву

Документи можна передати до Пенсійного фонду одним із доступних способів:

Онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Поштою — на адресу відповідного органу Пенсійного фонду. Особисто — у сервісному центрі ПФУ або через центр надання адміністративних послуг.

Коли почнуть надходити гроші

Після звернення члена сім’ї виплату переоформлюють не з того самого місяця, а з місяця, наступного за місяцем звернення. Кошти перераховують безпосередньо на власний банківський рахунок нового одержувача.

Наприклад, якщо родич звернувся до Пенсійного фонду у вересні, виплата на його рахунок почнеться з жовтня за умови подання необхідних документів.

Переоформлення не є безстроковим. Виплату члену сім’ї проводять до настання обставин, які припиняють дію цього механізму. Зокрема, йдеться про звільнення пільговика з полону, встановлення судом факту безвісної відсутності чи оголошення людини померлою або припинення її розшуку.

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