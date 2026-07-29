Платіжки за газ перевірять: що підозрілого виявили у рахунках для українців

Людина тримає квитанції за комуналку й рахує на калькуляторі, газова конфорка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні ініціювали позапланові виїзні перевірки операторів газорозподільних систем (ГРМ). Причина: "Нафтогаз" підозрює, що низка підприємств могла фальсифікувати обсяги споживання газу побутовими споживачами. Якщо це справді так, то людям надсилали квитанції за спожитий газ із завищеними сумами, що не відповідали реальним об’ємам споживання.

Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), інформує Новини.LIVE.

Кого й чому перевірятимуть

У зверненні до контролюючого органу "Нафтогаз" вказав на аномальні стрибки та розбіжності в показаннях лічильників населення. Наприклад, фіксувалися:

різке та необґрунтоване зростання обсягів спожитого газу;

суттєвє відхилення від середньостатистичних показників;

багаторазові коригування даних "заднім числом".

Підозра у махінаціях стосується низки операторів ГРМ, а саме:

ПРАТ "Гадячгаз";

АТ "Київгаз";

ДП "Кременецьке УПРГ";

ПРАТ "Кременчукгаз";

АТ "Лубнигаз";

АТ "Одесагаз";

АТ "Полтавагаз";

ПРАТ "Тернопільміськгаз";

ПРАТ "Уманьгаз";

АТ "Херсонгаз";

ПРАТ "Шепетівкагаз".

Щобуде з порушниками

Нарахування за газ відбуваються після того, як оператори ГРМ вносять до інформаційної платформи "Оператора ГТС" дані щодо споживання ресурсу споживачам. НКРЕКП перевірятиме відповідність інформації у цифровій платформі та співставлятиме з реальними показаннями, які фіксуються на лічильниках, та відповідність вимогам Кодексів ГРС і ГТС.

Читайте також:

За результатами перевірок НКРЕКП надасть юридичну оцінку діям операторів. Якщо порушення підтвердяться, винні будуть притягнуті до відповідальності згідно із законодавством.

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні побутові споживачі отримають третю платіжку за газ. Вона стосується утримання газових комунікацій. Суми у таких платіжках будуть індивідуальними для кожного окремого будинку.

Ще Новини.LIVE розповідали, кому не нараховуватимуть оплату за доставку газу та за технічне обслуговування мереж. Нацкомісія з держрегулювання зробила безплатною розподіл палива для власників пошкодженого чи знищеного житла. Йдеться про ситуації, коли не має гарантій щодо безпечного користування газом.