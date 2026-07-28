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Головна Фінанси "Третя платіжка" за газ у серпні: кому чекати та які будуть суми

"Третя платіжка" за газ у серпні: кому чекати та які будуть суми

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 08:50
Ціни у третій платіжці за газ: що входитиме у суму та кому чекати у серпні
Газова плита, підрахунки, платіжки та гроші. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року представники ТОВ "Газорозподільні мережі України" продовжують обстежувати внутрішньобудинкові системи газопостачання у багатоповерхівках. У зв'язку з цим у серпні мешканцям таких будинків необхідно буде здійснити третій платіж за природний газ у сумі, що залежатиме від терміну експлуатації будинку та інших факторів.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на одну з філій "Газмережі".

Що міститиметься у третій платіжці за газ 

Як зазначили у філії, влітку фахівці газової сфери продовжують обстежувати внутрішньобудинкові системи газопостачання багатоквартирних будинків. Під час здійснення робіт з техобслуговування перевіряють кілька важливих елементів. Вони стосуються:

  1. Герметичності з’єднання газопроводів та обладнання;
  2. Щільності газопроводів;
  3. Кріплення газопроводів;
  4. Наявності футлярів в місцях прокладання через газові конструкції будинку.

Водночас у Газмережі зазначають, що ТО ВБСГ у багатоквартирних будинках не передбачає, зокрема, виконання:

  • робіт з поточного чи капітального ремонту, реконструкції, переоснащення ВБСГ у будинках;
  • ремонтів, заміни чи встановлення обладнання, приладів у приміщеннях споживачів;
  • обслуговування газових лічильників, зокрема його повірки, сигналізаторів контролю концентрацій газу споживачів;
  • робіт з перевірки та очищення димових/вентиляційних каналів будинків;
  • робіт з ліквідації аварійних ситуацій;
  • інвентаризації обладнання, зокрема перевірки відповідності проєктно-виконавчим документам.

Відповідне техобслуговування має здійснюватися:

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  • якщо газові мережі багатоповерхівки перебувають в експлуатації понад 25 років — раз на три роки;
  • якщо газові мережі використовуються менш ніж 25 років — один раз на п'ять років.

Які графіки виконання робіт та вартість послуги

За даними компанії, графіки виконання робіт громадяни повинні шукати на офіційних порталах філій ТОВ "Газорозподільні мережі України", зокрема у розділі "Техобслуговування ВБСГ".

Витрати щодо утримання газових комунікацій мають нести власники, співвласники, а також управителі будинків, а тому мешканцям надійде третя платіжка за такі послуги. Її виокремлено в окрему квитанцію, адже, згідно із законом "Про житлово-комунальні послуги", у стандартну оплату за блакитне паливо не входить витрата на ремонт/обслуговування газових комунікацій.

Суми у таких платіжках будуть індивідуальними для кожного окремого будинку і залежатимуть від таких факторів:

  • числа квартир у багатоповерхівках;
  • стану газових мереж та обладнання;
  • регіону, де розташоване житло.

Після здійснення перевірки сукупну вартість обстеження поділять пропорційно між усіма мешканцями об'єкта: чим більшою буде кількість квартир і коротшою протяжність комунікацій, тим нижчою буде плата на одну квартиру. У 2026 році суми стартують з близько 100 грн і можуть перевищувати 1 000 грн.  

Раніше Новини.LIVE розповідали, що чекає на тарифи на доставку газу у серпні. Ціни на розподіл для простого населення зафіксовані для кожного регіону і розраховують індивідуально, залежно від використаного ресурсу за попередній газовий рік (1 жовтня-30 вересня), який ділять на 12 місяців.  

Також Новини.LIVE писали, що в Україні деяким власникам електролічильників у квартирах чи будинках можуть виписати штрафи. Кошти можуть списати, якщо виявлять пошкодження пломб у приладах обліку. Найменший штраф може становити 850 грн, а в найгірших випадках — десятки тисяч гривень за попередні роки, визначені за рішенням суду.  

комунальні послуги гроші газ
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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