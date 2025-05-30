Компенсации за коммуналку — кто из украинцев может получить

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские потребители жилищно-коммунальных услуг могут рассчитывать на компенсацию за неправомерно увеличенные суммы в платежках за предоставленные ресурсы. В таком случае граждане могут подавать обращения в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы.

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Проблемы с переплатой за коммунальные услуги

Как отмечают в ведомстве, бывают случаи, когда украинцам приходят некорректные счета за жилищно-коммунальные услуги. На основе обращений граждан Госпродпотребслужба осуществляет проверку деятельности поставщиков коммунальных услуг и принимает соответствующие меры с целью защиты прав потребителей.

В случае, если потребители коммунальных услуг в квитанциях обнаружат подозрительные начисления, могут обратиться в Госпродпотребслужбу с просьбой провести проверку. Сделать это можно следующими способами:

отправив письмо на е-почту: econsumer-info@dpss.gov.ua;

заполнив специальную форму на официальном сайте;

отправив письмо на почтовый адрес: ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 01001.

В Госпродпотребслужбе призывают граждан сообщать о нарушениях и защищать собственные права.

Результаты проверок поставщиков услуг

По информации ведомства, в прошлом году было выдано 94 предписания на устранение нарушений, что позволило привести тарифы в соответствие с законом.

Специалисты выявили многочисленные нарушения, оцениваемые в миллионы гривен. Поставщики получили штрафы, а потребители — денежные компенсации в более чем 1,6 млн грн. Согласно итогам работы:

выписали штрафов на сумму 3,18 млн грн;

предотвратили завышение платежей на 1,3 млн грн;

привлекли к ответственности более сотни должностных лиц, которые уплатили штрафов на 236 тыс. грн.

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