Субсидии в Украине в 2026 году: в ПФУ рассказали о субсидии на два вида отопления

Мужчина держит квитанцию за коммунальные услуги, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине в 2026 году жилищную субсидию будут предоставлять и тем людям, которые отапливают жилье двумя видами топлива. Однако помощь будет назначаться с учетом особенностей отопления дома. Также будут учитываться виды коммунальных услуг, которыми пользуются семьи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Пенсионного фонда Украины.

Кто может получить субсидию

Помимо субсидии на оплату централизованного или газового отопления, помощь можно получить и на приобретение твердого или жидкого бытового топлива для печей и сжиженного газа. Но при условии, что в доме не предусмотрено централизованное теплоснабжение.

Если домохозяйство пользуется несколькими видами отопления, то у него все равно сохраняется право на оформление жилищной субсидии. В таком случае все будет зависеть от:

фактического способа отопления жилья;

документов, подтверждающих это.

Что будет учитываться при назначении

При рассмотрении заявления Пенсионный фонд оценивает:

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какие виды отопления используются в доме;

подключено ли жилье к газо- или электроснабжению;

назначалась ли субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;

имеет ли семья право на субсидию для приобретения твёрдого топлива или сжиженного газа

Если домохозяйство одновременно использует, например, газовый котел и печное отопление, решение принимается индивидуально в соответствии с действующим законодательством и представленными документами.

Какие документы понадобятся

Жилищная субсидия оформляется при наличии следующих документов:

заявления о назначении жилищной субсидии;

декларации о доходах и расходах;

при необходимости — документов, подтверждающих особенности отопления жилья или право на получение помощи.

Документы принимают сервисные центры ПФУ и ЦНАПы. Также отправить документы можно по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или на портале Дія.

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