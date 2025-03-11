Знижки на комуналку й не тільки — хто ще отримає пільги у 2025 році

Людина тримає у руках гроші. Фото: УНІАН

Кабмін України 11 березня 2025 року підтримав законопроєкт "Про осіб, які брали участь у Революції Гідності, гарантії їх державної підтримки". Передбачається, що люди отримають окрему категорію, відмінну від ветеранів війни.

Про це написав у своєму Telegram-каналі представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Передбачається, що держава підтримуватиме людей матеріально, а також сприятиме у здобутті освіти, професійній адаптації та медичному обслуговуванні.

Так, наприклад, у тексті законопроєкту йдеться про те, що учасники Революції Гідності почнуть отримувати, зокрема, щомісячну грошову допомогу для:

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

"Площа житла, на яку нараховується знижка плати за житлово-комунальні послуги, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати", — зазначається у документі.

Суму щомісячної грошової допомоги розраховуватимуть на основі розміру встановленої плати:

за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;

за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Розмір щомісячної грошової допомоги буде таким:

учасники Революції Гідності з інвалідністю І та ІІ групи матимуть 100% знижки за користування житлово-комунальними послугами, скрапленим газом, твердим та рідким пічним побутовим паливом;

учасники Революції Гідності з інвалідністю ІІІ групи та постраждалі, коли досягнуть пенсійного віку (за віком) — отримають 75% знижки за користування житлово-комунальними послугами, скрапленим газом, твердим та рідким пічним побутовим паливом;

50% знижки за користування житлово-комунальними послугами, скрапленим газом, твердим та рідким пічним побутовим паливом нададуть членам сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності після досягнення пенсійного віку.

Також учасникам революційних подій в Україні надаватимуть компенсацію за витрати на проїзд міським, приміським транспортом. Ще громадяни можуть розраховувати на фінансову допомогу, якщо потраплять у складні життєві обставини. Підтримка надаватиметься до моменту виходу з таких обставин, але не довше, ніж на пів року, та не частіше, ніж один раз на три роки.

Водночас розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, яку призначають замість пенсії, підвищиться:

у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

учасникам Революції гідності з інвалідністю I групи;

у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність II групи;

у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність III групи;

у розмірі 30% прожиткового мінімуму для осіб, які повністю втратили працездатність.

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