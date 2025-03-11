Скидки на коммуналку и не только — кто еще получит льготы в 2025 году

Человек держит в руках деньги. Фото: УНИАН

Кабмин Украины 11 марта 2025 года поддержал законопроект "О лицах, которые принимали участие в Революции Достоинства, гарантии их государственной поддержки". Предполагается, что люди получат отдельную категорию, отличающуюся от ветеранов войны.

Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Предполагается, что государство будет поддерживать людей материально, а также способствовать в получении образования, профессиональной адаптации и медицинском обслуживании.

Так, например, в тексте законопроекта говорится о том, что участники Революции Достоинства начнут получать, в частности, ежемесячную денежную помощь для:

возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг;

приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

"Площадь жилья, на которую начисляется скидка платы за жилищно-коммунальные услуги, определяется в максимально возможном размере в пределах общей площади жилого помещения (дома) согласно нормам пользования (потребления), независимо от наличия в составе семьи лиц, не имеющих права на скидку платы", — отмечается в документе.

Сумму ежемесячной денежной помощи будут рассчитывать на основе размера установленной платы:

за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью;

за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.

Размер ежемесячной денежной помощи будет таким:

участники Революции Достоинства с инвалидностью I и II группы получат 100% скидку за пользование жилищно-коммунальными услугами, сжиженным газом, твердым и жидким печным бытовым топливом;

участники Революции Достоинства с инвалидностью III группы и пострадавшие, когда достигнут пенсионного возраста (по возрасту) — получат 75% скидки за пользование жилищно-коммунальными услугами, сжиженным газом, твердым и жидким печным бытовым топливом;

50% скидки за пользование жилищно-коммунальными услугами, сжиженным газом, твердым и жидким печным бытовым топливом предоставят членам семей погибших (умерших) участников Революции Достоинства после достижения пенсионного возраста.

Также участникам революционных событий в Украине будут предоставлять компенсацию за расходы на проезд городским, пригородным транспортом. Еще граждане могут рассчитывать на финансовую помощь, если попадут в сложные жизненные обстоятельства. Поддержка будет предоставляться до момента выхода из таких обстоятельств, но не дольше чем на полгода и не чаще чем один раз в три года.

В то же время размер пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания или государственной социальной помощи, которую назначают вместо пенсии, повысится:

в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

участникам Революции достоинства с инвалидностью I группы;

в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность II

группы;

в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность III группы;

в размере 30% прожиточного минимума для граждан, полностью утративших трудоспособность.

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