Грошова допомога на сонячні батареї — які умови програми

Встановлення сонячних панелей. Фото: ursamedia

В Україні запрацювала низка програм, покликаних допомогти населенню перейти на альтернативне енергозабезпечення осель та компаній. У рамках відповідних програм дехто зможе отримати до 150 млн гривень.

Про це повідомляє gsminfo.

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Хто і які суми допомоги отримає

Як зазначається, фізичні та юридичні особи отримають певні суми коштів чи нададуть безвідсоткові кредити на купівлю та встановлення енергообладнання.

Фінансування втілення цих проєктів погодилися надати кілька фондів, зокрема:

Фонд енергоефективності;

Фонд розвитку підприємництва;

Фонд декарбонізації України.

Пакет програм, спрямований на розширення використання альтернативних джерел енергії, що допоможе скоротити залежність населення від централізованого енергопостачання.

Зокрема, приватним домогосподарствам надали можливість отримати безвідсотковий кредит на сонячні батареї, вітрові генератори та накопичувачі енергії. Максимально можна оформити кредит на суму 480 тис. гривень. Термін надання кредиту — до десяти років.

Також об’єднанні співвласники багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) отримають до 2 млн гривень. Гроші дозволятиметься використати на встановлення СЕС та теплових насосів. В рамках програми, 70% вартості проєкту покриють благодійні фонди.

Малий та середній бізнес зможе отримати до 150 млн гривень кредиту під 5%, 7% або 9% на реалізацію екологічних рішень у вигляді встановлення вітрових турбін, сонячних панелей та енергозберігаючих систем. Також на отримані гроші зможуть збудувати газопоршневі, газотурбінні чи біогазові установки для генерації електричної енергії.

Бізнес також зможе отримати кредити на суму до 25 млн гривень із річною ставкою до 9%. Кошти можна буде витратити на теплові насоси, сонячні панелі, біокотелені, когенераційні установки, а також вкласти в проєкти з енергосервісу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада Києва закликає жителів багатоквартирних будинків підвищити енергобезпеку свого житла, щоб зменшити залежність від централізованого електропостачання. В рамках спецпрограми обіцяє відшкодувати 75% вартості генераторів.

Нагадаємо, міська влада Києва готує єдині рекомендації щодо використання генераторів та акумуляторів на час опалювального сезону. Штрафувати за неправильну експлуатацію не будуть.