Денежная помощь на солнечные батареи — какие условия программы

Украинцам дадут деньги на солнечные батареи — кто получил право
В Украине заработал ряд программ, призванных помочь населению перейти на альтернативное энергообеспечение жилья и компаний. В рамках соответствующих программ кое-кто сможет получить до 150 млн гривен.
Об этом сообщает gsminfo.
Кто и какие суммы помощи получит
Как отмечается, физические и юридические лица получат определенные суммы или им предоставят беспроцентные кредиты на покупку и установку энергооборудования.
Финансирование осуществления этих проектов согласилось предоставить несколько фондов, в частности:
- Фонд энергоэффективности;
- Фонд развития предпринимательства;
- Фонд декарбонизации Украины.
Пакет программ, направленный на расширение использования альтернативных источников энергии, поможет сократить зависимость населения от централизованного энергоснабжения.
В частности, частным домохозяйствам предоставили возможность получить беспроцентный кредит на солнечные батареи, ветровые генераторы и накопители энергии. Максимально можно оформить кредит в сумме 480 тыс. гривен. Срок предоставления кредита — до десяти лет.
Также объединенные совладельцы многоквартирных домов (ОСМД), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) получат до 2 млн гривен. Деньги будут использовать для установки СЭС и тепловых насосов. В рамках программы 70% стоимости проекта покроют благотворительные фонды.
Малый и средний бизнес сможет получить до 150 млн гривен кредита под 5%, 7% или 9% на реализацию экологических решений в виде установки ветровых турбин, солнечных панелей и энергосберегающих систем. Также на полученные деньги могут построить газопоршневые, газотурбинные или биогазовые установки для генерации электрической энергии.
Бизнес также сможет получить кредиты на сумму до 25 млн гривен с годовой ставкой до 9%. Денежные средства можно будет потратить на тепловые насосы, солнечные панели, биокотельни, когенерационные установки, а также вложить в проекты с энергосервиса.
Что еще стоит знать
Напомним, власти Киева призывают жителей многоквартирных домов повысить энергобезопасность своего жилья, чтобы уменьшить зависимость от централизованного электроснабжения. В рамках спецпрограммы обещают возместить 75% стоимости генераторов.
Напомним, городские власти Киева готовят единые рекомендации по использованию генераторов и аккумуляторов на время отопительного сезона. Штрафовать за неправильную эксплуатацию не будут.
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