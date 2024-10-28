Денежная помощь на солнечные батареи — какие условия программы

Установка солнечных панелей. Фото: ursamedia

В Украине заработал ряд программ, призванных помочь населению перейти на альтернативное энергообеспечение жилья и компаний. В рамках соответствующих программ кое-кто сможет получить до 150 млн гривен.

Об этом сообщает gsminfo.

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Как отмечается, физические и юридические лица получат определенные суммы или им предоставят беспроцентные кредиты на покупку и установку энергооборудования.

Финансирование осуществления этих проектов согласилось предоставить несколько фондов, в частности:

Фонд энергоэффективности;

Фонд развития предпринимательства;

Фонд декарбонизации Украины.

Пакет программ, направленный на расширение использования альтернативных источников энергии, поможет сократить зависимость населения от централизованного энергоснабжения.

В частности, частным домохозяйствам предоставили возможность получить беспроцентный кредит на солнечные батареи, ветровые генераторы и накопители энергии. Максимально можно оформить кредит в сумме 480 тыс. гривен. Срок предоставления кредита — до десяти лет.

Также объединенные совладельцы многоквартирных домов (ОСМД), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) получат до 2 млн гривен. Деньги будут использовать для установки СЭС и тепловых насосов. В рамках программы 70% стоимости проекта покроют благотворительные фонды.

Малый и средний бизнес сможет получить до 150 млн гривен кредита под 5%, 7% или 9% на реализацию экологических решений в виде установки ветровых турбин, солнечных панелей и энергосберегающих систем. Также на полученные деньги могут построить газопоршневые, газотурбинные или биогазовые установки для генерации электрической энергии.

Бизнес также сможет получить кредиты на сумму до 25 млн гривен с годовой ставкой до 9%. Денежные средства можно будет потратить на тепловые насосы, солнечные панели, биокотельни, когенерационные установки, а также вложить в проекты с энергосервиса.

Что еще стоит знать

Напомним, власти Киева призывают жителей многоквартирных домов повысить энергобезопасность своего жилья, чтобы уменьшить зависимость от централизованного электроснабжения. В рамках спецпрограммы обещают возместить 75% стоимости генераторов.

Напомним, городские власти Киева готовят единые рекомендации по использованию генераторов и аккумуляторов на время отопительного сезона. Штрафовать за неправильную эксплуатацию не будут.