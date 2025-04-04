Выплаты ООН на аренду жилья — кто из украинцев получит

Жилые дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в 2025 году будут получать дополнительные выплаты на аренду жилья. Финансовую поддержку украинцам предоставит благотворительный фонд "Право на защиту" совместно с УВКБ ООН.

Об этом говорится в Telegram-канале благотворительного фонда.

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Деньги на аренду жилья будут предоставлять ВПЛ в Киеве и пяти областях:

Киевской;

Днепропетровской;

Полтавской;

Кировоградской;

Запорожской областях.

На получение денежной помощи могут рассчитывать:

ВПЛ, которые вернулись из-за границы и находятся в местах временного размещения (модульные городки, школы, больницы и т.д.);

украинцы, которые арендуют жилье в неудовлетворительных условиях или граждане, которых могут выселить из жилья.

Чтобы присоединиться к программе, нужно подать анкету. Одним из условий участия в программе является то, что семья должна самостоятельно найти себе жилье и оплатить аренду за два месяца. Позже потраченные средства им вернут. Возмещать аренду жилья гражданам будут в течение шести месяцев.

При этом рассчитывать на денежную помощь не смогут люди, которые ранее уже получали аналогичные выплаты или же пользовались субсидиями на жилье. Также украинцы должны составить план самообеспечения на случай, если программу закроют. Это может быть:

трудоустройство;

открытие бизнеса;

переквалификация и тому подобное.

"Инициатива направлена на поддержку ВПЛ и украинцев, которые возвращаются, помогая им адаптироваться и найти стабильное жилье", — говорится в сообщении.

Что еще должны знать украинцы

Параллельно с благотворительной поддержкой ВПЛ, в Украине действует государственная программа, в рамках которой граждане получают субсидию на аренду жилья. Государство прежде всего пытается помочь семьям, которые не могут найти доступное жилье из-за высоких цен. Субсидия предусматривает:

покрытие расходов на аренду, превышающих 20% дохода семьи;

учет количества членов семьи и региональных различий стоимости жилья;

обязательное заключение юридического договора аренды.

Напомним, по статистике, более 1 млн украинцев потеряли жилье во время полномасштабной войны. Чтобы обеспечить граждан жильем, государство должно предоставить людям 1,3 млн домов или квартир.

Также мы рассказывали, что некоторым украинцам в апреле единовременно выплатят по 50 тыс. грн. Известно, кому из граждан начислят такую сумму.