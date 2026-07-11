Українці з дітьми можуть платити менші податки: як працює пільга від держави

Мама й тато з дитиною, гроші в гаманці. Фото:Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Для багатьох українців питання щодо фінансового благополуччя є дуже важливим. Особливо це стосується громадян з дітьми, аде їм доводиться перейматися не тільки своїми потребами. Тож для них кожна гривня має дуже велике значення. Тим часом в Україні батьками двох або більше дітей до 18 років надають соціальну податкову пільгу, завдяки чому вони отримують більшу зарплату.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України (ДПС).

Кому саме надають соціальну податкову пільгу

На неї мають право працівниик, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років, а зарплата надходить від одного роботодавця. Важливим є і розмір заробітної плати. Так, у липні, як і у серпні 2026 року, граничний розмір виплати, який дозволяє отримати податкову соціальну пільгу — 4 660 гривень на одну дитину. Та якщо батьки мають двох дітей, тоді граничний розмір становитиме вже до 9 320 гривень. Якщо ж трьох, то йдеться про суму у 13 980 гривень.

Як економлять батьки

У серпні на кожну дитину в родині діятиме податкова соціальна пільга у розмірі 1 664 гривень. Це 50% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленому законом на 1 січня звітного податкового року. У 2026 році говоримо про суму 3 328 гривень.

Якщо у працівника двоє дітей, яким ще немає 18 років, то сума зросте удвічі — 3 328 грн. Якщо дітей троє — то до 4 992 гривень.

Цю суму віднімають від зарплати перед тим, як відрахувати податки. відрахуванням податків. Тобто, з доходу заберуть меншу суму, а працівник отримає більшу зарплату.

Як оформити податкову соціальну пільгу

Для цього працівник надає роботодавцю відповідну заяву разом із документами, які підтверджують наявність дітей.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні діє механізм часткового повернення коштів за навчання. Йдеться про так звану податкову знижку, яку можуть оформити студенти-контрактники та їхні батьки. Якщо дотриматися певних правил, то держава поверне частину плаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Ще Новини.LIVE писали про оподаткування подарунків. Так, пільга стосується речей, вартість яких не перевищує 25% розміру мінімальної зарплати. Натомість грошові подарунки не підпають під ліміт — вся сума підлягає оподаткуванню.