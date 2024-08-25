Беженцам из Украины будут платить новую помощь на детей в Польше — когда и сколько

Польская валюта. Фото: Adobe

В Польше планируют внедрить новые виды социальной помощи на детей в рамках программы "Aktywny rodzic". Граждане Украины с октября получат возможность получать выплаты в размере 1500 или 1900 злотых на каждого ребенка при условии выполнения определенных требований.

Об этом говорится в материале Inpoland.net.pl.

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Кто имеет право на выплаты

Финансовая помощь ориентирована на поддержку семей с детьми, вынужденными покинуть Украину из-за войны. Программа предусматривает три вида помощи:

Aktywni rodzice w pracy — для работающих родителей;

— для работающих родителей; Aktywnie w domu — для тех, кто заботится о ребенке дома;

— для тех, кто заботится о ребенке дома; Aktywnie w żłobku — для покрытия расходов по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Украинцы, прибывшие в Польшу после начала полномасштабной войны, смогут получить помощь по программе "Aktywnie w żłobku". Эта поддержка направлена на покрытие расходов на услуги яслей, детских клубов, дневных нянь и других форм ухода за детьми младше трех лет.

Размер помощи

В случае затруднений с получением дошкольного образования выплаты будут продолжаться до завершения учебного года, в котором ребенку исполнится четыре года. Размер помощи будет составлять:

1500 злотых в месяц на одного ребенка;

в месяц на одного ребенка; 1900 злотых в месяц для ребенка с инвалидностью.

Кто может подать заявку

Помощь будет доступна гражданам Украины, прибывшим в Польшу после 24 февраля 2022 года. Для подачи заявления необходимо удовлетворять следующим требованиям:

У заявителя (законного опекуна ребенка) и ребенка должен быть статус UKR ;

; Заявитель вместе с ребенком должны находиться на территории Польши в течение 365 дней на момент подачи заявления.

Что еще нужно знать

Напомним, с 1 сентября в Польше вступают в силу новые правила семейных пособий для украинских родителей. Теперь для получения помощи ребенок должен посещать польскую школу.

Мы также писали, что в Польше для украинцев доступна новая денежная помощь. Граждане могут зарегистрироваться на участие в программе поддержки беженцев с статусом PESEL UKR.