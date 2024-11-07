Помощь в аренде жилья в Польше — кто из украинцев имеет право на поддержку и как оформить

Украинцы в Польше могут получить помощь на жилье
В Польше действует программа поддержки украинских беженцев, помогающая с арендой жилья. Она предусматривает помощь в поиске жилья, частичное покрытие расходов на услуги агентства, страхование и юридическое сопровождение при заключении договора аренды.
Об этом говорится на портале Habibat.Pl.
Как получить помощь в аренде квартиры в Польше
Программа "Крок Додому" создана для поддержки украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны и сталкивающихся с трудностями во время аренды жилья в Польше.
Для участия в программе нужно соответствовать следующим критериям:
- Пересечение границы после 24 февраля 2022 года (необходимо документальное подтверждение).
- Размещение на территории Польши на момент подачи заявки.
- Готовность арендовать жилье на срок не менее 12 месяцев.
- Наличие минимального дохода домохозяйства (от 3000 до 4500 злотых в зависимости от воеводства).
- Принадлежность к группе риска утраты жилья.
Участники программы также могут получить финансовую поддержку по уплате депозита и частичное возмещение арендной платы. Фонд предоставляет дополнительную помощь для адаптации, покрывая расходы на языковые курсы, профессиональное обучение или уход за детьми.
Заявку на участие в программе можно подать онлайн по ссылке. Рекомендуется заполнять форму не ранее 31 дня до планируемой даты начала аренды.
Ожидание верификации заявки обычно составляет около 7 дней, однако этот срок может изменяться в зависимости от количества поданных заявок.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские беженцы в Польше, пострадавшие от российской агрессии, могут рассчитывать на денежную помощь в ноябре. Деньги, в частности, оказывают на помощь семьям с детьми.
Мы также писали, что Польша из страны временного приюта для украинских беженцев превращается в трансферное государство. Все больше наших граждан выбирают Германию, Италию и другие страны Европы, предпочитая вместо Польши. Причин такого выбора существует немало, в том числе финансовые.
Читайте Новини.LIVE!