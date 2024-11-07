Помощь в аренде жилья в Польше — кто из украинцев имеет право на поддержку и как оформить

Украинские беженцы в Польше в марте 2022 года. Фото: Bloomberg

В Польше действует программа поддержки украинских беженцев, помогающая с арендой жилья. Она предусматривает помощь в поиске жилья, частичное покрытие расходов на услуги агентства, страхование и юридическое сопровождение при заключении договора аренды.

Об этом говорится на портале Habibat.Pl.

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Программа "Крок Додому" создана для поддержки украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны и сталкивающихся с трудностями во время аренды жилья в Польше.

Для участия в программе нужно соответствовать следующим критериям:

Пересечение границы после 24 февраля 2022 года (необходимо документальное подтверждение).

Размещение на территории Польши на момент подачи заявки.

Готовность арендовать жилье на срок не менее 12 месяцев.

Наличие минимального дохода домохозяйства (от 3000 до 4500 злотых в зависимости от воеводства).

Принадлежность к группе риска утраты жилья.

Участники программы также могут получить финансовую поддержку по уплате депозита и частичное возмещение арендной платы. Фонд предоставляет дополнительную помощь для адаптации, покрывая расходы на языковые курсы, профессиональное обучение или уход за детьми.

Заявку на участие в программе можно подать онлайн по ссылке. Рекомендуется заполнять форму не ранее 31 дня до планируемой даты начала аренды.

Ожидание верификации заявки обычно составляет около 7 дней, однако этот срок может изменяться в зависимости от количества поданных заявок.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские беженцы в Польше, пострадавшие от российской агрессии, могут рассчитывать на денежную помощь в ноябре. Деньги, в частности, оказывают на помощь семьям с детьми.

Мы также писали, что Польша из страны временного приюта для украинских беженцев превращается в трансферное государство. Все больше наших граждан выбирают Германию, Италию и другие страны Европы, предпочитая вместо Польши. Причин такого выбора существует немало, в том числе финансовые.