Робота для українців в Польщі — про які правила з 1 червня повинні знати громадяни

Будівельники під час роботи. Фото: УНІАН

У Польщі з 1 червня запрацюють нові умови, за якими роботодавці працевлаштовуватимуть іноземців. Нововведення торкнуться й українських громадян.

Про це пише видання in Poland.

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Як зазначається у матеріалі, старости польських повітів (аналог районів в Україні) самостійно визначатимуть перелік професій, за якими співпраця з іноземними громадянами буде припинена. Це можуть бути будь-які професії, при цьому влада може також вдатися до обмеження кількості виданих іноземцям дозволів.

Передбачається, що обмеження торкнуться галузей, у яких кількість шукачів роботи є вищою від наявних вакансій. Переліки професій створюватимуться відповідно до низки чинників:

рівня безробіття;

вакансій;

кількості зареєстрованих безробітних;

можливості колективних звільнень.

Коли списки будуть сформовані, їх віддадуть повітовим радам ринку праці, а також воєводам для оцінки щодо "безпеки держави, міграційної політики та потреб ринку праці". Якщо список затвердять, його внесуть до реєстру професій, на які поширюються обмеження в конкретному повіті.

Що ще варто знати

Українці часто їздять в Польщу на сезонні роботи, й 2025 рік не стане винятком. Цього року громадянам України вдасться непогано заробити на сільському господарстві. Польські фермерства шукають людей для збирання культур, догляду за рослинами, висадки продукції, пакування тощо.

Високі зарплати в період з весни до кінця осені отримують також ті, хто комплектує товари на складах. До того ж працівникам дозволяється брати додаткові зміни для більшого заробітку.

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