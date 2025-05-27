Работа для украинцев в Польше — о каких правилах с 1 июня должны знать граждане

Строители во время работы. Фото: УНИАН

В Польше с 1 июня заработают новые условия, по которым работодатели будут трудоустраивать иностранцев. Нововведения коснутся и украинских граждан.

Об этом пишет издание in Poland.

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Как отмечается в материале, старосты польских поветов (аналог районов в Украине) самостоятельно будут определять перечень профессий, по которым сотрудничество с иностранными гражданами будет прекращено. Это могут быть любые профессии, при этом власти могут также прибегнуть к ограничению количества выданных иностранцам разрешений.

Предполагается, что ограничения коснутся отраслей, в которых количество соискателей работы выше имеющихся вакансий. Перечни профессий будут создаваться в соответствии с рядом факторов:

уровня безработицы;

вакансий;

количества зарегистрированных безработных;

возможности коллективных увольнений.

Когда списки будут сформированы, их отдадут уездным советам рынка труда, а также воеводам для оценки относительно "безопасности государства, миграционной политики и потребностей рынка труда". Если список утвердят, его внесут в реестр профессий, на которые распространяются ограничения в конкретном повете.

Что еще стоит знать

Украинцы часто ездят в Польшу на сезонные работы, и 2025 год не станет исключением. В этом году гражданам Украины удастся неплохо заработать на сельском хозяйстве. Польские фермерства ищут людей для сбора культур, ухода за растениями, высадки продукции, упаковки и тому подобное.

Высокие зарплаты в период с весны до конца осени получают также те, кто комплектует товары на складах. К тому же работникам разрешается брать дополнительные смены для большего заработка.

Ранее мы рассказывали, какие профессии в Украине пользуются наибольшим спросом в 2025 году. Относительно уровня безработицы, то на сейчас он составляет 10%.

Также напомним, что часть украинцев может потерять бронирование в конце мая 2025 года. Известно, какое условие должны выполнить критически важные предприятия.