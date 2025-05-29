Паспорти в Німеччині видаватимуть не усім іноземцям — які вимоги доведеться виконати

Українці в Німеччині — до якої радикальної зміни готуватися
Німецький уряд скасовує прискорену процедуру, за якою іноземці, серед яких й українці, якщо проживуть у країні три роки, мають право отримувати громадянство. Відповідний законопроєкт, ініційований міністром внутрішніх справ Александером Добріндтом, схвалили представники уряду у середу, 28 травня 2025 року.
Про це повідомляє видання Dw.com.
Зміни для українців в Німеччині — що відомо про отримання громадянства
Як пишуть журналісти, у документі зазначалося, що три роки — надто короткий термін для того, щоб інтегруватися до умов життя в Німеччині. Очільник міністерства внутрішніх справ вважає, що завдяки змінам зменшиться потік шукачів притулку в країні.
"Експрес-натуралізація створила додаткові хибні стимули для нелегальної міграції. Ми усуваємо ці фактори тяжіння", — пояснював Добріндт.
До змін в Німеччині існувало два способи отримати громадянство. Резидентам дозволялось подавати заяву:
- після трьох років проживання, якщо вони вільно володіють німецькою мовою та мають суттєві освітні чи професійні досягнення;
- після п'яти років, якщо відповідають певним вимогам, щодо мовних навичок та знаються на німецькій історії.
Що ще варто знати
З 2026 року правила надання громадянства змінять у Франції. Іноземцям, зокрема й українцям, які хочуть отримати паспорт країни, доведеться:
- добре знати французьку мову — необхідно буде скласти усний та письмовий іспити на рівень B2;
- орієнтуватися у законах країни та її історії.
Також серед нових правил — відсутність судимостей.
Нагадаємо, в Україні громадянам хочуть дозволити мати паспорти кількох країн. Очікується, що законопроєкт про множинне громадянство ухвалять до кінця 2025 року.
Також ми розповідали, що в Аргентині іноземці купуватимуть паспорти за інвестиції. На купівлю документа доведеться витратити як мінімум 500 тис. доларів.
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