Паспорти в Німеччині видаватимуть не усім іноземцям — які вимоги доведеться виконати

Жінка тримає дитину на руках. Фото: УНІАН

Німецький уряд скасовує прискорену процедуру, за якою іноземці, серед яких й українці, якщо проживуть у країні три роки, мають право отримувати громадянство. Відповідний законопроєкт, ініційований міністром внутрішніх справ Александером Добріндтом, схвалили представники уряду у середу, 28 травня 2025 року.

Про це повідомляє видання Dw.com.

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Як пишуть журналісти, у документі зазначалося, що три роки — надто короткий термін для того, щоб інтегруватися до умов життя в Німеччині. Очільник міністерства внутрішніх справ вважає, що завдяки змінам зменшиться потік шукачів притулку в країні.

"Експрес-натуралізація створила додаткові хибні стимули для нелегальної міграції. Ми усуваємо ці фактори тяжіння", — пояснював Добріндт.

До змін в Німеччині існувало два способи отримати громадянство. Резидентам дозволялось подавати заяву:

після трьох років проживання, якщо вони вільно володіють німецькою мовою та мають суттєві освітні чи професійні досягнення;

після п'яти років, якщо відповідають певним вимогам, щодо мовних навичок та знаються на німецькій історії.

Що ще варто знати

З 2026 року правила надання громадянства змінять у Франції. Іноземцям, зокрема й українцям, які хочуть отримати паспорт країни, доведеться:

добре знати французьку мову — необхідно буде скласти усний та письмовий іспити на рівень B2;

орієнтуватися у законах країни та її історії.

Також серед нових правил — відсутність судимостей.

Нагадаємо, в Україні громадянам хочуть дозволити мати паспорти кількох країн. Очікується, що законопроєкт про множинне громадянство ухвалять до кінця 2025 року.

Також ми розповідали, що в Аргентині іноземці купуватимуть паспорти за інвестиції. На купівлю документа доведеться витратити як мінімум 500 тис. доларів.