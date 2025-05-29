Паспорта в Германии будут выдавать не всем иностранцам — какие требования придется выполнить

Женщина держит ребенка на руках. Фото: УНИАН

Немецкое правительство отменяет ускоренную процедуру, по которой иностранцы, среди которых и украинцы, если проживут в стране три года, получали право на гражданство. Соответствующий законопроект, инициированный министром внутренних дел Александером Добриндтом, одобрили представители правительства в среду, 28 мая 2025 года.

Об этом сообщает издание Dw.com.

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Изменения для украинцев в Германии — что известно о получении гражданства

Как пишут журналисты, в документе отмечалось, что три года — слишком короткий срок для того, чтобы интегрироваться к условиям жизни в Германии. Глава министерства внутренних дел считает, что благодаря изменениям уменьшится поток искателей убежища в стране.

"Экспресс-натурализация создала дополнительные ложные стимулы для нелегальной миграции. Мы устраняем эти факторы притяжения", — объяснял Добриндт.

До изменений в Германии было два способа получить гражданство. Резидентам разрешалось подавать заявление:

после трех лет проживания, если они свободно владеют немецким языком и имеют существенные образовательные или профессиональные достижения;

после пяти лет, если соответствуют определенным требованиям, относительно языковых навыков и знают немецкую историю.

Что еще стоит знать

С 2026 года правила предоставления гражданства изменят во Франции. Иностранцам, в том числе и украинцам, которые хотят получить паспорт страны, придется:

хорошо французский язык — необходимо будет сдать устный и письменный экзамены на уровень B2;

ориентироваться в законах страны и ее истории.

Также среди новых правил — отсутствие судимостей.

Напомним, в Украине гражданам хотят разрешить иметь паспорта нескольких стран. Ожидается, что законопроект о множественном гражданстве примут до конца 2025 года.

Также мы рассказывали, что в Аргентине иностранцы будут покупать паспорта за инвестиции. На покупку документа придется вложить как минимум 500 тыс. долларов.